Mónica Oltra, sobre los fallos del Ingreso Mínimo Vital: "El Gobierno se topa ahora con las dificultades que las comunidades le advertimos"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, considera que los problemas para solicitar el Ingreso Mínimo Vital se podrían haber evitado si el Gobierno hubiera cedido la gestión a las comunidades autónomas. Oltra, preguntada por estas dificultades que han llevado a que solo el 1% de los hogares acceda a esta prestación, ha reiterado que su posición desde el planteamiento de las ayudas era que fueran gestionadas por quienes tienen la competencia en rentas básicas y conocen su idiosincrasia.

"Las comunidades autonomas conocemos el sistema de servicicios sociales y las rentas de incluión. Propusimos que el Gobierno marcara los mínimos y transfiriera el dinero a las comunidades para ampliar las personas que se incorporan al sistema de protección. El Gobierno decidió otra vía y ahora se topa con las dficultades que le advertimos", ha indicado la vicepresidenta tras mantener una reunión con la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, junto a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

El modelo del Gobierno, considera, presenta algunos problemas "porque se topa con una poblacion que está en situación de exclusion social", una exclusión que no es sólo de recursos económicos, sino cultural o de formación. "Presentar telematicamente la solicitud dificulta el acceso" puesto que se trata de personas que en muchos casos "no han tenido las oportunidades para manejarse con la informática" o no disponen de medios tecnológicos para realizarla. No obstante, la vicepresidenta ha indicado que está "convencida de que el Gobierno lo arreglará".

Las comunidades están dispuestas a seguir colaborando, aunque, indica necesitan reforzar plantillas. "Si el Gobierno colabora económicamente, le multiplicamos la capacidad de gestión", ha concluido.