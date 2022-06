Paul Krugman, Nobel de Economía, reclama en Valencia un acuerdo global para reducir emisiones

El economista estadounidense Paul Krugman, laureado con el Nobel de Economía en 2018, reclama un acuerdo global para reducir las emisiones contaminantes. El economista norteamericano ha lanzado la petición en la inauguración del 33 Congreso Internacional del Centro de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), que se celebra hasta el miércoles en el Palau de les Arts y aborda las dinámicas mundiales en la era post-COVID.

Con la conferencia, 'Cooperando para un futuro mejor', el economista ha remarcado la importancia del tejido asociativo en la reducción de las desigualdades, en un análisis comparado de los modelos estadounidense y danés.

El también columnista en The New York Times cree que Europa controlará la inflación derivada de la guerra de Ucrania y ha pedido no olvidar los problemas verdaderamente “irremplazables”: el hambre en el mundo y los efectos del cambio climático, para lo que ha urgido a un acuerdo internacional. Así, considera que la simultaneidad de crisis actuales, que crispan el ecosistema político, serán transitorias, y no pueden desviar la atención de los problemas estructurales como la desigualdad.

Krugman ha puesto en valor el papel de las cooperativas en ámbitos como la vivienda y el de los sindicatos a lo largo de la historia para combatir las desigualdades y lograr mejoras laborales. “La desigualdad extrema destruye y distorsiona la sociedad, reduce la posibilidad de participar de forma colectiva”, ha apuntado.