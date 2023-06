El PP valenciano inicia la ronda de contactos para formar un gobierno con Carlos Mazón a la cabeza

El PP valenciano arranca un mes decisivo para su futuro político. El partido que ha obtenido un respaldo mayoritario en las urnas inicia las conversaciones para llevar a Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat Valenciana, que requiere necesariamente de un pacto con otra fuerza política. Los populares valencianos miran hacia Andalucía como modelo, aspirando a un gobierno en solitario; mientras que PSPV, Compromís y Vox miran a Castilla y León. Los primeros temen un pacto del PP con la ultraderecha, los últimos aspiran a entrar en el Ejecutivo autonómico para “controlar” las políticas del PP.

En aras de calmar las aguas hasta la convocatoria de las elecciones generales, el PP inicia la ronda de contactos con los tres partidos que han obtenido representación en estricto orden de escaños: PSPV (31), Compromís (15) y Vox (13). El equipo de Mazón asegura que quiere hablar con todas las formaciones y se alinea con la estrategia nacional, no hacer ruido antes del 23 del julio, pero el calendario de la Comunitat Valenciana obliga a tomar decisiones. Se reunirá el jueves con el PSPV, el lunes con Compromís y el martes con Vox y los emplaza a un encuentro “para abordar los retos y oportunidades del futuro” de la Comunitat Valenciana, a la par que reitera la “predisposición al diálogo para cumplir con el mandato de representación manifestado por el conjunto de la sociedad valenciana”.

Aunque no hay fecha marcada para la investidura, los plazos del reglamento de la Cámara indican que debe producirse una primera votación antes de la convocatoria de elecciones. Y el primer indicador de hacia dónde sopla el viento será el 26 de junio, fecha en la que se constituye el Parlamento autonómico por decreto, y en la que debe producirse un acuerdo para escoger a la Mesa y a la Presidencia de las Corts Valencianes. La Presidencia se escoge por mayoría absoluta, las vicepresidencias entre las candidaturas más votadas en el hemiciclo, igual que las dos secretarías de la Mesa.

Los populares insisten en gobernar en solitario, pese a que en la Comunitat Valenciana no les dan los números. Mazón necesita un acuerdo; con quien sea, pero un acuerdo. Abstención o sí, hay que conseguir una mayoría, más luces en verde que en rojo durante la votación. El reglamento de las Corts Valencianes indica que en primera votación será necesaria una mayoría absoluta, 50 votos que el PP no tiene en solitario y, en caso de haber una segunda votación -48 horas después-, necesita el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la cámara, más síes que noes. Si la oposición (PSPV y Compromís) vota en contra de la investidura, el PP se topará con 46 negativos frente a sus 40 favorables; necesita los 13 de Vox.

Los plazos de la primera votación coinciden de lleno con la campaña electoral. Los populares pedirán una abstención al PSPV que los socialistas aseguran que no van a dar, y en Compromís también dejan clara su intención: no es real que el PP no quiera pactar con Vox, a los precedentes se remiten. Los números en la Comunitat Valenciana obligan al PP a elegir: o no pacta con Vox y se presenta a una primera investidura fallida, o acepta las condiciones de la extrema derecha y escenifica un acuerdo para gobernar. Si en la segunda tanda de votación tampoco hay mayoría, la Cámara tiene dos meses para encontrarla antes de convocar nuevamente elecciones. Y cada día que pasa es un día sin gobernar: el Ejecutivo del Pacto del Botánico, formado por PSPV, Compromís y Unides Podem, continua en funciones mientras tanto.

La estrategia de los populares parece ser ignorar a la formación de extrema derecha, que los espera pacientemente. “Nuestro compromiso es claro. Vamos a intentar hasta el final, hasta el último momento, hacer gobiernos, también en las comunidades autónomas, solo conformados por el PP”, ha apuntado el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, tras la reunión de la dirección este lunes. El representante de los populares ha enfatizado que el “único partido que no quiere pactar con ningún ultra de ningún tipo, de ningún color y de ninguna condición” es el PP, en referencia a acuerdos entre el PSOE y Bildu o Esquerra Republicana de Catalunya.

Por su parte, el líder de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, ha insistido en que su partido sigue “con la mano tendida” para formar gobiernos con el PP y ha criticado, en una rueda de prensa este lunes, a quienes “quieren evitar tomar decisiones antes de las elecciones”, una referencia velada a territorios como el valenciano. En un intento por rebajar el tono, en Vox aseguran: “Seguimos con paciencia esperando, con la mano tendida y con la única línea roja de respeto a los votantes de Vox”. Al mismo tiempo, hablan de la “urgencia” que, según ellos, tienen los españoles.