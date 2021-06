Primarias en el PP valenciano: 7.800 inscritos deciden entre el candidato de Pablo Casado o el de Francisco Camps

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana aborda este viernes su primer proceso de primarias para elegir a su próximo presidente autonómico. La formación conservadora encara unas votaciones en las que hay 7.800 personas inscritas, lejos de las decenas de miles de afiliados de las que alardeaba el partido en sus años dorados y que, con toda previsión, encumbrarán al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, avalado por la dirección nacional que lidera Pablo Casado, a la dirección autonómica.

Mazón, que cuenta con las simpatías de Pablo Casado y Teodoro García Ejea, contempla las primarias como el primer paso para la reconquista de la Generalitat Valenciana. Cuando anunció su candidatura se mostró convencido de que llegaría a un acuerdo de integración con otras voces del partido que amagaban con presentarse, aunque no supusieran una amenaza numérica. Unas primarias a la búlgara.

Aunque José Vicente Anaya no parece un problema para el alicantino, el alcalde de Ayora ha conseguido alterar la hoja de ruta de la dirección nacional, que buscaba un proceso sin sobresaltos y por aclamación. Al concluir la presentación de avales, Mazón exhibió más de 12.000 respaldos –frente a los 200 de Anaya– para auparse a la dirección nacional,. Dos semanas después se rebajaron los inscritos hasta los 7.800. El paso del avalista al afiliado con derecho a voto implica estar al corriente de las cuotas en el partido: un pago de 25 euros anuales.

El partido abordó el experimento de las primarias en 2017 para revalidar el liderazgo de Isabel Bonig, que solo tuvo como alternativa al exdirigente de Nuevas Generaciones José Luis Bayo, eterno candidato que se retiró una hora antes de las votaciones. Bonig obtuvo entonces el apoyo del 97% de los afiliados inscritos: 6.824 votos de los 7.006 totales. Bayo también ha querido presentarse a este proceso, pero no ha superado el corte de avales. Génova forzó a Isabel Bonig a apartarse de la dirección para evitar el conflicto, pero no contó con la reaparición política del expresidente y sus maniobras internas a través de terceros. En un comunicado, Anaya criticaba que el "aparato" del PP no se ha mantenido neutral y consideraba que le está perjudicando.

Las votaciones de este viernes se desarrollan en las agrupaciones locales del PP y sus direcciones tendrán que comunicar al Comité Organizador los resultados y los compromisarios. Las votaciones presenciales serán de 12 a 21 horas.