Seguretat laboral i canvi climàtic: els sindicats valencians reclamen més estudis i prevenció de riscos en una autonomia clau

Les mesures de prevenció d’accidents i la incorporació de noves variables, amb atenció especial al canvi climàtic, són una de les principals demandes dels sindicats UGT i Comissions Obreres (CCOO) per a aquest Primer de Maig, Dia Internacional dels Treballadors. Els sindicats reclamen més atenció i un estudi de les causes de la sinistralitat laboral, que registra un augment en l’últim any, amb accidents que poden evitar-se amb mesures de prevenció.

En el manifest, els sindicats majoritaris advoquen per promoure a la Comunitat Valenciana la investigació per a conéixer l’impacte dels canvis tecnològics, ecològics, climàtics i demogràfics en la salut i seguretat en el treball. Des dels colps de calor fins a les alteracions del son, així com l’estrés tèrmic i altres derivades sobre la salut, totes dues organitzacions reclamen invertir en coneixement per a evitar problemes de salut. També insten a activar el Pla d’actuació dels accidents greus i mortals que complementen els de les administracions públiques i dels agents econòmics i socials, amb la finalitat d’augmentar-ne l’eficàcia.

Els informes del Comité d’Experts davant el Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) assenyalen la Comunitat Valenciana com una de les àrees més vulnerables i on els impactes del canvi climàtic en la salut ja es mostren de manera més virulenta. Els sindicats assenyalen: “Hem d’evitar riscos que puguen afectar la salut i la seguretat de les persones treballadores per exposició a fenòmens meteorològics extrems, exposició a radiacions solars, sobretot, en faenes que es desenvolupen a l’aire lliure, com ara jardineria, construcció, recol·lecció de fruits i hostaleria”. Aquestes són les categories professionals amb més accidents laborals.

“L’exposició a temperatures extremes, l’augment de la contaminació atmosfèrica, l’exposició a radiació solar i l’augment de les catàstrofes naturals posen en risc la seguretat i la salut de la classe treballadora i això ha de ser tingut en compte a l’hora de legislar i de gestionar els riscos laborals en les empreses”, recalquen des d’UGT. CCOO adverteix que el 2023, els accidents laborals causats directament per les altes temperatures van pujar en un 28% respecte de l’any anterior a Espanya: van ser 222 casos, dels quals 217 van ser lleus, 2 greus i 3 mortals. L’estudi és tan sols una estimació, ja que, si les conseqüències es pateixen a casa, no es computen.

Hi ha, segons els sindicats, dos milions de treballadors exposats al risc d’accident laboral a la Comunitat Valenciana. Els morts per accidents laborals s’han reduït un 18%, amb 61 víctimes mortals entre el març del 2023 i el febrer del 2024, segons l’estudi de tots dos sindicats, però els accidents laborals s’han incrementat. Com indiquen els responsables sindicals, sovint la diferència entre un accident greu i una mort és qüestió de sort.

En el període comprés entre el març del 2023 i el mateix mes del 2024 s’han incrementat els accidents laborals un 0,7% respecte del període anterior –encara que han descendit un 1,4% els que requereixen una baixa mèdica– i les malalties laborals han augmentat un 0,5%. En total, des del març de l’any passat es van comptabilitzar 53.818 accidents relacionats amb l’entorn laboral i 5.548 malalties professionals. Les dones registren més malalties laborals, un 58% del total i l’àmplia major part, un 93,8% dels accidents, es produeixen per agents físics: soroll, vibracions, fred, calor i radiacions.

Les malalties laborals per sectors són majoritàries en el sector serveis, amb 3.452 comunicacions, seguit per indústria, amb 1.483; construcció, amb 471 i agrari, amb 142. Si es mesura la incidència, són la construcció i l’agrari els sectors més perillosos: 5.556 accidents per cada 100.000 treballadors en el primer, 5.505 en el segon. La situació és especialment greu per als sindicats, tenint en compte la tendència: des del 2015, el nombre d’accidents laborals a la Comunitat Valenciana s’ha incrementat en quasi un 40%.