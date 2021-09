Los socios del Botánico reclaman a Ximo Puig más cogobernanza: "Las buenas políticas salen de muchas visiones plurales que se complementan"

No por previsible deja algo de ser relevante. Después de unas semanas de tensión, acumulada con los meses de la pandemia, los socios del PSPV en el Gobierno del Botánico han trasladado al debate de política general su malestar con algunas decisiones. Compromís y Unides Podem, que defienden la fórmula de coalición como el mejor Gobierno para la Comunitat Valenciana, han reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, mayor cogobernanza en la autonomía.

La población demanda, como trasladó en los resultados electorales, "ahora más que nunca un gobierno transformador y valiente" para afrontar los retos venideros. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha apuntado que "los valencianos hablaron muy alto en las urnas" en 2015 y 2019, arrojando al Parlamento una mayoría de las izquierdas para formar gobierno, lo que a su juicio demuestra que no quieren un proyecto donde "un partido se piense que gobierne en solitario". Ferri ha indicado a Puig que su coalición siempre se ha mostrado "firme" a favor de este pacto, además de garantizarle que no harán "cálculos partidistas" ni tendrán "dudas de última hora". "Las buenas políticas no salen de una persona muy lista, sino de muchas visiones plurales que se complementan", ha insistido el portavoz valencianista.

En la misma línea, recordando que el Ejecutivo es una coalición, se mostraba la portavoz de Unides Podem, Pilar Lima, que abogaba por "desdramatizar las diferencias", porque "el drama nunca es la diferencia o la diversidad. El drama sería no ser capaces de llegar a acuerdos". "Somos un solo gobierno, señorías, pero somos un gobierno de coalición. Esa es la voluntad popular. Y este gobierno está demostrando estar a la altura", valoraba la portavoz.

Tasa turística

Los portavoces han insistido en la medida que presentaron sus representantes en el Ejecutivo la pasada semana: una tasa turística cuya recaudación se dirija a políticas de emancipación juvenil. Lima ha incidido en la defensa de la tasa turística "para así poder recaudar recursos que irán destinados: por una parte, a políticas de vivienda a través de ayudas dirigidas al alquiler para jóvenes, reforzando así el pacto intergeneracional; pero también irán destinados a un fondo de adaptación al cambio climático que nos ayudará a frenar los impactos del turismo en la Comunitat Valenciana". "La tasa turística es de consenso internacional y recae sobre el turista, no sobre el sector turístico, se trata de una cantidad mínima por el hospedaje no desincentivará la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

En su intervención posterior, Ferri ha insistido en la "eco-tasa": "Los que llevamos tiempo trabajando este tema sabemos que hay terreno 'botánico' para el acuerdo", ha aseverado, llamando a trabajar en ello hasta fin de año en el seno del tripartito. También ha vuelto a defender la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 32 horas semanales y la reforma del sistema de financiación. El portavoz de la coalición valencianista ha reclamado un gran acuerdo de los partidos democráticos contra la 'LGTBIfobia', el racismo y la "ola de odio" que azota el país, con denuncias diarias de agresiones, al tiempo que ha condenado que la extrema derecha agite este discurso.

Por su parte, la portavoz de Unides Podem ha anunciado que su grupo presentará una ley valenciana de salud mental, como ha hecho en el Congreso. "Conscientes de que la salud mental siempre ha sido la gran olvidada y que la pandemia ha tenido un fuerte impacto psicológico, queremos dar un paso más: Una ley que nos permitirá consolidar recursos, garantizar y ampliar derechos, y avanzar hacia un enfoque integral del bienestar emocional y psicológico de nuestra gente".