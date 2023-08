El nuevo conseller de Educación valenciano apunta a la derogación del decreto de plurilingüismo y hace guiños a la concertada

El conseller de Educación del Gobierno valenciano se define como un gestor “sin taras ideológicas” y aboga por un modelo de enseñanza neutro. “Yo no tengo taras ideológicas. El Botànic sí las tenía; Compromís sí las tenía porque entendía que lo público es solo aquello prestado por funcionarios de carrera, no por otro tipo de acuerdo, concierto y demás”, apunta José Antonio Rovira en una entrevista en Europa Press, donde insiste en la neutralidad de la enseñanza: “Creo que la educación tiene que ser neutra y, entonces, no debe contener ideología de ningún bando. La educación tiene que ser enseñar Matemáticas, enseñar Ciencias Sociales o enseñar Historia desde un punto de vista neutro”.

En otra entrevista, en el diario El Mundo, el titular de Educación señala que una de sus primeras medidas será la modificación del decreto de plurilingüismo aprobado por el anterior Ejecutivo autonómico y que barajan su derogación, porque lo consideran una “incongruencia”. “No tiene ningún sentido que, con la legislación actual, permitas a alumnos estar exentos de la asignatura de valenciano y, al mismo tiempo, les obligues a dar un 25% de sus asignaturas en un idioma que no conocen”, apunta el conseller.

Rovira marca como pasos a seguir la vuelta al distrito único escolar, la gratuidad de la enseñanza de Infantil en el tramo de 0 a 3 años y una Formación Profesional “conectada” con la empresa y que ahonde en el modelo alemán. Asimismo, el conseller ha recalcado que uno de los compromisos electorales del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era la gratuidad de la enseñanza en el tramo de 0 a 3 años. Para avanzar en esta dirección, el titular de Educación se ha mostrado dispuesto a explorar todas las alternativas.

El dirigente ha aludido a la Formación Profesional, que, según ha resaltado, se va a convertir en un “eje clave” del departamento, más aún teniendo en cuenta que ahora incorpora las competencias de formación, tanto reglada como la ocupacional dentro de Labora. La intención, ha añadido, es que “esos dos modelos aumenten su integración”. “El modelo dual de FP que se ha planteado (y que entre otras cuestiones incluye más prácticas) -ha expuesto- es una copia del modelo alemán y, a lo mejor, hay que intentar copiarlo un poquito mejor”.

No obstante, ha reconocido que “parece que es un modelo que está teniendo sus frutos y habrá que seguir avanzando en ello, sobre todo con un contacto permanente con los empresarios”. En esta línea, ha abogado por intensificar la “conexión” entre formación y empleabilidad a través de una Conselleria que ha definido como “la del futuro”.

Examinar la concertada

El conseller carga contra los anteriores gestores de su departamento, con Compromís a la cabeza, considerando que “el objetivo que tenía Compromís era eliminar la educación concertada” y ha avanzado que el nuevo equipo que lidera estudiará la situación para ver si ha habido “recortes no justificados”.

Rovira defiende que la enseñanza concertada, “que se inventó hace ya muchos años, no tiene por qué perjudicar para nada a la educación pública”. “Más bien todo lo contrario. Es decir, de lo que se trata es de que debemos dar una educación pública de calidad que puede estar, en el caso mayoritario, prestada por centros donde trabajan funcionarios o puede, en una parte minoritaria, estar prestada por centros concertados que dirige una empresa”. “Lo importante es que la educación sea de calidad”, ha reiterado.