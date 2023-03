La puerta giratoria de un alto cargo de Camps a la trama 'Gürtel': “Conocía a Álvaro Pérez de los actos del PP”

La relación entre el Ejecutivo autonómico de Francisco Camps y la red de empresas de la trama Gürtel era tan cercana que incluso se producía el fenómeno de la puerta giratoria.

'Nadie sabe nada': los subalternos de Camps se desentienden de los contratos con 'Gürtel' pese a las confesiones

Más

José Manuel Vidal Vidal, uno de los acusados en la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' que juzga la Audiencia Nacional, ha reconocido que entró a trabajar en la empresa Orange Market, filial de la trama en Valencia, tras haber sido jefe de prensa y de gabinete del vicepresidente Víctor Campos, condenado por soborno en la causa de los trajes de la que Camps fue absuelto. El acusado venía encadenando cargos de responsable de prensa en diversos departamentos de la Generalitat Valenciana desde que en 1997 fuera nombrado personal eventual de la Conselleria de Bienestar Social, durante el Gobierno de Eduardo Zaplana.

José Manuel Vidal aterrizó en la empresa de la red Gürtel el 8 de mayo del 2008 al haber sido fichado para llevar la comunicación de la institución Feria Valencia, según ha relatado a preguntas de la fiscal anticorrupción. El acusado abandonó Orange Market en febrero del 2009, cuando la Policía Nacional registró la oficina de la firma en Valencia al inicio de las pesquisas del 'caso Gürtel'.

El Ministerio Público solicita para Vidal una pena de seis meses de prisión y una multa de 50.000 euros por la elaboración de un video en formato 3D para la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), una empresa pública dependiente de la entonces Conselleria de Industria.

José Manuel Vidal ha reconocido que sabía que Orange Market “trabajaba fundamentalmente con el PP” y que la mercantil “habría hecho algún contrato con la administración valenciana”. “Es una empresa de comunicación y todo el mundo intenta trabajar con la administración”, ha explicado. Vidal ha declarado que desconocía que la firma de 'Gürtel' fuera de reciente creación. “No sé cuándo se constituyó ni cuándo llegó a Valencia, me he enterado de que tenía filiales aquí [en el juicio], no sabía que en Madrid tenía cinco o seis empresas”, ha afirmado.

Durante el tiempo que trabajó en Orange Market no presenció ninguna llamada entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, según ha dicho a preguntas del letrado del expresidente valenciano.

Al incorporarse a Orange Market, el acusado ha reconocido que conocía a Álvaro Pérez 'El Bigotes' “de los actos del partido”. “Se hacía notar, Valencia no es tan grande y su aspecto era el que era, circulaba en una moto de tres ruedas amarilla”, ha rememorado José Manuel Vidal. Aunque en un principio se iba a encargar de tareas de comunicación para Feria Valencia, al no haber firmado la empresa de Gürtel el contrato con la entidad, El Bigotes le encomendó la elaboración del video promocional de presentación del 'Plan de desarrollo de los parques empresariales' para el Sepiva, que costó a la empresa pública 69.900 euros.

Enrique Bort, el exjefe del gabinete técnico de la firma pública que ha alcanzado un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción, reconoció que el expediente de contratación se orquestó después. Bort también reconoció que su superior, la directora del Sepiva, Inmaculada García-Pardo (también acusada en la causa), estaba “al corriente” de la irregularidad.

“Ni idea” de la contratación

Para José Manuel Vidal fue el “primer encargo de Álvaro Pérez”, recién incorporado a Orange Market. Sin embargo, como El Bigotes no le dio instrucciones sobre los contenidos del video, Vidal contactó con Bort (a través de Paula de Cubas, también encausada, a quien conocía de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana). Así, concertó una reunión en la que también estaba presente Inmaculada García-Pardo, además de Bort. “En la reunión me dicen que es un video en 3D”, ha declarado. Se trata del mismo formato, novedoso en la época, que el video encargado a la trama por la Conselleria de Sanitat para el acto de presentación, celebrado en 2008, de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia.

El acusado ha negado que supiera si había un pliego de contratación y ha dicho no tener “ni idea” sobre el presupuesto. “De la contratación no tengo ni idea absolutamente de nada”, ha abundado Vidal, quien también ha asegurado que no le preguntaba a El Bigotes sobre los contratos. Era Cándido Herrero, según ha afirmado en referencia a uno de los responsables de Orange Market, quien se encargaba de los presupuestos. “Era celosísimo” de los presupuestos y lo hablaba con Pablo Crespo“, ha agregado.

Vidal ha asegurado que “jamás” se encargó de la contratación pública durante su etapa en Orange Market. “He sido jefe de prensa la mayor parte de mi tiempo, jamás en mi vida he hecho un contrato o he sabido de contratos”, ha explicado. El acusado ha concluido su declaración asegurando que el video para el Sepiva se realizó: “Lo pasaron en un acto al que no asistí, sé que quedaron muy contentos”.