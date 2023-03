Un exconseller de Sanidad del PP sobre un video en 3D contratado a 'Gürtel': “Si yo salía una vez, Camps tenía que salir 10”

Manuel Cervera, conseller de Sanidad del Gobierno de Francisco Camps entre 2007 y 2011, se ha desligado en su declaración como acusado en la pieza separada 5 del 'caso Gürtel' en la Audiencia Nacional de la contratación de la red 'Gürtel' para un video en formato 3D sobre el acto de presentación de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia, celebrado en febrero del 2008. “Tenía delegada la capacidad de contratación en todas las direcciones generales, no me encargaba de asuntos menores”, ha explicado Cervera ante el tribunal.

La semana negra de Francisco Camps: las confesiones del juicio de 'Gürtel' lo sitúan como el anfitrión de la trama en Valencia

Más

El exconseller popular ha recordado el evento como un “acto de enorme relevancia”, al que asistió el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Los contratos menores adjudicados a las empresas de la trama, en el habitual modo fraccionado, incluían la organización del evento, las azafatas y un video proyectado para loar la gestión del Ejecutivo autonómico. “Ni proponía los actos ni los organizaba ni los contrataba”, ha dicho Cervera a preguntas de la fiscal anticorrupción.

Sin embargo, el exconseller popular ha reconocido que, excepcionalmente, supervisó el video de presentación del acto. “El presidente Camps, como todos los presidentes, son muy celosos de sí mismos como del puesto que ocupan. Si yo salía una vez en el video él tenía que salir 10 veces. Si salía menos, tendría algún enojo conmigo”, ha relatado el acusado. Cervera ha asegurado que los demás videos no los supervisaba. “Está claro que, cuando está el presidente, los demás somos actores secundarios”, ha apostillado.

El acusado se ha definido como un médico oftalmólogo que ejerció de técnico al frente de la Conselleria de Sanitat. Cervera ha asegurado desconocer quién contrató a Orange Market para la presentación de la ampliación del centro sanitario. La fiscal anticorrupción le ha recordado que las facturas del acto se abonaron por varias direcciones generales que, según ha reconocido, dependían orgánicamente de él.

Una de las direcciones generales, concretamente la de drogodependencias, puso reticencias para abonar las facturas. Todas, salvo una, eran relativas a la elaboración del video y se abonaron a través de la caja fija de la conselleria, tal como ha recordado la representante del Ministerio Público.

En su escrito de confesión, Álvaro Pérez indicaba: “El fraccionamiento de las facturas nos lo proponían desde la misma Consejería de Sanidad, para no utilizar el correspondiente procedimiento de contratación de negociado o abierto”.

El acusado, por su parte, ha negado haber recibido instrucciones o indicaciones de Francisco Camps para contratar con la trama Gürtel. “La conversación más importante que tenía con Camps es que mi presupuesto era deficitario”, ha asegurado a preguntas del letrado que ejerce la defensa del expresidente valenciano.

Álvaro Pérez, “un señor con un bigote impresionante”

Preguntado sobre si conocía a Álvaro Pérez 'El Bigotes', delegado de la red 'Gürtel' en Valencia, Manuel Cervera ha relatado que lo veía en los actos del PP que organizaba en aquella época Orange Market. Antes de ser nombrado conseller, asistía a los mítines del PP “en el gallinero”. Aún así observaba a “un señor con un bigote impresionante”, ha dicho en referencia a Álvaro Pérez.

Sin embargo, cuando accedió al departamento de Sanidad en 2007, pasó a situarse en “primer fila” y conoció más de cerca al Bigotes. “Se acercaría [a decir] oiga Manuel que soy Álvaro”, ha dicho. Cervera ha negado que se reuniera con el delegado de la filial valenciana de la trama: “Nunca hablé con él ni tomé café”.

Cervera ha lamentado su situación como acusado en la causa (“Tenía el pelo moreno y [ahora] lo tengo blanco”, ha deplorado) y ha asegurado que militó en el PP durante su etapa de conseller “por obligación”. “Era un técnico y un gestor”, ha manifestado. Cuando en 2013 fue imputado en la la pieza separada del 'caso Gürtel' relativa a los contratos menores de la trama, siendo diputado en el Congreso, abandonó la política. “Dejé el escaño sabiendo que si seguía tendría la ventaja de ser aforado”, ha declarado.

Luis Rosado, también acusado por la misma contratación, era el gerente de la Agencia Valenciana de Salud, con rango de secretario autonómico, mientras Manuel Cervera fue conseller. Rosado fue en 2011 el sucesor de Cervera al frente del departamento autonómico de Sanidad. Avaló una de las facturas por el acto a Orange Market (por 11.920 euros, justo por debajo del umbral que marcaba la ley de contratos de la época para que fuera menor) al haber asistido al acto: “Era importante e interesante”, ha dicho.

Sin embargo, Rosado ha reconocido haber abonado la factura a pesar de no haber contratado el video ni ajustado el presupuesto, aunque ha descargado la responsabilidad en el “aparato funcionarial”. “Sigo pensando que había seguido los cauces normales”, ha dicho. “Pensé que como era un acto que venía girado a la Agencia Valenciana de Salud y un acontecimiento que correspondía a asistencia sanitaria podía ser normal que esta factura tuviera que pagarla yo”, ha declarado Luis Rosado.

El también exconseller popular ha negado haber mantenido relación alguna con El Bigotes. “Nunca he hablado con Álvaro Pérez, nadie me lo ha presentado y nunca ha entrado en mi despacho”, ha asegurado. “Estoy un poco indignado, me cruzo con él por la calle y no sabe quién soy”, ha apostillado.

Casi medio millón por la 'Volvo Ocean Race'

Arantxa Vallés, exgerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, ha sido la tercera acusada en declarar este miércoles en el juicio del 'caso Gürtel'. La empresa pública se encargó de la organización del evento de la salida de la Volvo Ocean Race en Alicante, en su edición del 2008.

La acusada ha relatado que el departamento de marketing de la sociedad pública hizo una “prospección de mercado” pidiendo presupuesto e ideas a empresas del sector, entre ellas Orange Market. La fiscal le ha recordado que la única firma que presentó un presupuesto “acomodado” a la licitación fue precisamente la filial de la trama Gürtel. La empresa de la red corrupta “llevaba trabajando varios meses antes” en el “mismo espectáculo” que se realizó en el acto inaugural, ha apuntado la representante de Anticorrupción.

Arantxa Vallés ha declarado haber visto a Álvaro Pérez —dadas sus “características peculiares”— en “algún acto del PP”, partido del que no era militante, ha aclarado. “Con que lo vieras una o dos veces no te pasaba desapercibido”, ha apostillado. A pesar de sostener que no se reunió con El Bigotes, sí que ha reconocido que visitó en noviembre del 2008 la nueva sede de Orange Market en Valencia.

“Fui simplemente acompañando a Dora Ibars [exdirectora general de Comunicación del Gobierno de Francisco Camps, también acusada] porque se habían cambiado de ubicación y querían mostrarnos sus instalaciones, igual que entiendo que lo hicieron con otros potenciales clientes”, ha afirmado. “Lo he hecho muchas veces con otros proveedores”, ha agregado.