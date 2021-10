Aquesta segona entrega de la nova temporada de Sampleòpolis la dedicarem a una de les formes d'art més importants en la cultura contemporània: la remescla. Un fenomen lligat a l'evolució de la tecnologia i a l'abaratiment dels costos, que va sorgir inicialment i es va desenvolupar en l'àmbit de la música electrònica i del hip hop, però que, amb el temps, s'ha estés a altres expressions culturals, siguen de caràcter musical, fotogràfic, cinematogràfic, o literari, fins el punt que molts autors parlen d'una vertadera "Cultura Remix".

I és així precisament com hem titulat aquest episodi. És clar però, que a Sampleòpolis ens centrarem en la música i en com la reconstrucció de cançons a càrrec d'altres artistes és, hui, un dels camps més fructífers de la indústria musical. En els pròxims 90 minuts escoltarem un ampli ventall d'estils i de relectures que, fins i tot en alguns casos, superen qualitativament els temes originals. Visions diferents, però compatibles, que enriqueixen el panorama de la música electrònica i de la cultura en general.

TRACKLIST T202: CULTURA REMIX

01. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

02. PRIMAL SCREAM - Loaded (The Terry Farley Remix)

03. SAINT ETIENNE - Only Love Can Break Your Heart (Andrew Weatherall's 'A Mix In Two Halves' Remix)

04. THE PHARCYDE - Passin' me by (Hot Chip Remix)

05. ROOTS MANUVA - Let the spirit (Hot Chip Remix)

06. MASSIVE ATTACK - Teardrop (Mad Professor Mazaruni Vocal Mix)

07. CARIBOU - Melody day (Four Tet Remix)

08. PETER BJORN AND JOHN feat. VICTORIA BERGSMAN - Young Folks (Diplo Remix)

09. THE AVALANCHES - Since I left you (Prince Paul Remix)

10. BEBEL GILBERTO - Tanto Tempo (Peter Kruder Remix)

11. ELLA FITZGERALD - Blue Skies (Maya Jane Coles Remix)

12. FLORENCE & THE MACHINE - Spectrum (Say my name) (Maya Jane Coles Remix)

13. THE XX - Crystalised (Edu Imbernon Remix)

14. FRANZ FERDINAND - No you girls (Trentemøller Remix)

15. LE TIGRE - Deceptacon (DFA Remix)

16. TAME IMPALA - Let it happen (Soulwax Remix)

17. FOALS - Late Night (Solomun Remix)

18. LCD SOUNDSYSTEM - Tribulations (Tiga's Out Of The Trance Closet Remix)

19. ROSALÍA - A Palé (Gesafelstein Remix)

20. DISCLOSURE - You & Me (Flume Remix)

21. SHYGIRL - Tasty (Boys Noize Remix)

22. SCOTT GROOVES - Mothership Connection (Daft Punk Remix)

23. 808 STATE - In yer face (Bicep Remix)

24. DRUM CLUB - Sound System (Underworld Remix)