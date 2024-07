Durant els mesos de juliol i agost, Sampleòpolis publicarà cada diumenge les sessions i directes dels artistes que van participar a la seua primera Festa Major, celebrada el passat 1 de juny. La quarta entrega correspon a la dj Lucía Gea, que va deixar clar per què és un dels grans noms de l'escena electrònica valenciana actual

Lucía Gea s’ha guanyat a pols la seua consideració com una de les referents absolutes de l’actual escena electrònica valenciana, amb una legió de seguidors. Actualment és resident a la sala Spook, on cada setmana ix aclamada pel públic pels seus sets de techno plens d’energia. Una artista tot terreny que ha exportat el seu talent a ciutats com Londres, Berlin, Paris, Madrid o Barcelona.

El dj set que va realitzar el passat 1 de juny, de 20:00 a 21:30h, va resultar un producte equilibrat i de qualitat, per a paladars exquisits i oïdes fines.