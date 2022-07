Sanidad prorroga hasta septiembre 1,3 millones de tratamientos crónicos para evitar colapsar los centros de salud valencianos

“Vamos a proceder a una nueva y excepcional prolongación automática de tratamientos vigentes. Vamos a incrementar automáticamente hasta septiembre el periodo de validez de los tratamientos crónicos. Esta medida evitará más de 735.000 consultas a los médicos de familia, y los correspondientes desplazamientos de los pacientes, lo que afecta a 1.340.000 tratamientos”.

Esta ha sido una de las principales medidas anunciadas por el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, durante su comparecencia en la comisión de Sanidad que se desarrolla este viernes en las Corts Valencianes en la que ha dado cuenta de la situación de la COVID-19 en la Comunitat Valenciana, de las medidas puestas en marcha para afrontar la séptima ola, y del plan de refuerzo puesto en marcha para afrontar el periodo estival.

Mínguez ha afirmado que la medida de los tratamientos crónicos contribuirá a mejorar el funcionamiento de los centros de salud en un momento sensible sobre todo en las zonas turísticas donde hay más presión asistencial. Además, en esta línea, anunció la ampliación de la duración de tratamientos prescritos por facultativos sustitutos.

“En la actualidad, los facultativos sustitutos de refuerzo tienen una limitación de un mes en cuanto a la duración máxima de los tratamientos que pueden prescribir. La medida que vamos a aplicar consigue incrementar este periodo hasta 90 días, evitando que los pacientes acudan repetidamente a las visitas médicas para renovar sus tratamientos”, ha explicado.

En cuanto a la situación de la pandemia, ha informado de que “la Incidencia acumulada por 100.000 habitantes de casos de 60 años o más diagnosticados en los últimos 14 días se sitúa en 1.156, una de las más bajas de España”.

En cuanto al número reproductivo básico instantáneo (Rt), que es el promedio de personas que cada persona contagiada puede llegar a infectar, se sitúa en estos momentos en 0,98 -por debajo de uno- lo que indica que “previsiblemente y si se mantiene esta tendencia, la curva comenzará lentamente a bajar en los próximos días”.

En cuanto a la situación epidemiológica, Mínguez ha detallado que “el número de camas ocupadas covid en la Comunidad Valenciana es de 1.175 y en el caso de camas de críticos son 58”.

Respecto a los perfiles de la población hospitalizada, los datos muestran claramente que hay una relación directa entre la edad y los ingresos. De esta forma, “el 71% de las personas hospitalizadas tiene más de 66 años, y más de la mitad, el 53%, supera los 75 años de edad”. De la misma forma, “apenas el 6% de los ingresados tiene menos de 35 años y solo el 12,8% es menor de 50” y “el 57,5% de los ingresados son hombres y el 42,5% son mujeres”.

Sobre los recursos humanos, “el sistema público valenciano de salud está haciendo frente a esta nueva ola con 5.100 nuevas plazas estructurales creadas dentro del Plan que contempla incrementar el número de plazas en un total de 6.000”.

A ellas se suman “los más de 7.300 contratos programados para el Plan de Vacaciones de este verano con un incremento de 5 millones de euros en el presupuesto con respecto al año pasado, hasta los 69 millones”.

Estos fondos se destinarán “tanto a contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentra de vacaciones, como al Plan de refuerzo de personal de los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística”.

Respecto a las zonas turísticas, la Conselleria de Sanidad ha planificado acciones de refuerzo en 56 centros de atención sanitaria en la costa, ya sea con la apertura de consultorios estivales o el incremento de personal en centros de salud o consultorios de playa.

10.000 vacunados en dos semanas

Respecto al proceso de vacunación, Mínguez ha destacado “el objetivo es facilitar que todas aquellas personas que están pendientes de recibir alguna dosis de la vacuna, bien porque han pasado la enfermedad o por cualquier otro motivo, puedan acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación para recibirla sin necesidad de cita previa”.

De esta manera según el conseller, se agiliza el proceso de vacunación para que toda la población pueda contar con la pauta completa según los criterios establecidos en el calendario de vacunación COVID.

“Por este motivo, se han abierto una veintena de puntos de vacunación sin cita previa por los que ya han pasado más de 10.000 personas. De ellas, 4.412 durante la semana pasada y 5.856 desde el lunes de esta semana. Además de estos puntos sin cita previa se sigue vacunando de forma programada en todos los departamentos. En este caso, la administración de la vacuna se realiza en los centros de salud o en puntos habilitados expresamente, como el Hospital General Universitario Doctor Balmis, en Alicante, donde se vacuna con cita de lunes a viernes”.

Mínguez ha insistido en que “quien no se haya vacunado aún, debe vacunarse” y ha recordado que “los no vacunados tienen 10 veces más riesgo de acabar en una UCI que los no vacunados”, mientras “el riesgo de fallecimiento por covid entre los no vacunados es 6 veces mayor que en las personas vacunadas”.

El PP alerta de la situación de los hospitales

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha alertado hoy de la “complicada” situación de los hospitales de la Comunitat “por la situación Covid, la suspensión de actividad quirúrgica y la falta de profesionales”.

José Juan Zaplana se ha pronunciado así con motivo de la celebración de la comisión de Sanidad de Les Corts, en la que ha comparecido el conseller Miguel Mínguez. “Estamos en una nueva oleada del Covid, pero la realidad es que al margen del virus el sistema sanitario es un infierno y hemos visto cómo hospitales como el General de Valencia, el de Torrevieja o el de Gandia están colapsando o los SAMU funcionan sin médico”, ha señalado.