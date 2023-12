Aemet responde a una ciudadana “hasta las narices” de los 'chemtrails': “Lamentamos decepcionarte, pero es agua”

Hace unos días, una ciudadana se dirigía a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través de redes sociales preocupándose por los famosos 'chemtrails'. Adjuntaba una publicación de otro usuario en el que se adjuntaba un vídeo para denunciar que los “fumigadores se pitorrean de nosotros [...], ahora hasta garabatean delante de tu cara”. En la publicación dirigida a Aemet preguntaban “qué están haciendo y echando esos aviones”, al tiempo que aseguraba estar “hasta las narices de ver día sí y día también fumigar los cielos!! Y no habléis de hielo en suspensión que no hay quien se trague eso a no ser que seas un descerebrado”.

Ante esta interpelación directa, desde la Agencia respondían a esta usuaria de forma escueta y contundente: “Hola, Susana, lamentamos decepcionarte, pero es agua”, y le remitían a un informe elaborado por la propia agencia.

En este documento se explica que estas estelas de condensación son “nubes de hielo, en forma de largas líneas, que surgen en ocasiones al paso de un avión, por condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores”. En ocasiones, prosigue el escrito, se forma otro tipo de estelas en la punta de las alas “por condensación del vapor atmosférico a causa de la bajada de presión y temperatura que se produce al paso del avión”, aunque estas suelen producirse durante el despegue y el aterrizaje, “y duran mucho menos”.

Tal y como se explica en el informe, los motores de los aviones emiten vapor de agua, dióxido de carbono (CO2), pequeñas cantidades de óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos, monóxido de carbono, gases de azufre y partículas de hollín y metal. “De todos estos gases y partículas, el vapor de agua es lo único relevante para la formación de estelas”, relata, y añade que para que se formen las grandes estelas tras los aviones en ruta “son necesarias unas condiciones de temperatura y humedad determinadas, que permitan que se produzca la condensación del vapor de agua emitido por los motores”.

La Aemet no considera adecuado referirse a estas estelas como 'chemtrails': “En inglés, la palabra correcta es 'contrails' (abreviatura de condensation trails, estelas de condensación) El término 'chemtrails' (abreviatura de chemical trails, estelas químicas) es el empleado por los seguidores de la teoría que afirma que desde los aviones se están lanzando productos químicos con el objetivo de modificar artificialmente el tiempo o el clima”.

Sobre la posible existencia de un programa atmosférico secreto de gran escala, la Agencia Estatal de Meteorología apunta al estudio de la Universidad de California de Shearer de 2016 en el que 76 de 77 científicos expertos en química atmosférica o geoquímica no hallaron evidencia alguna de un secret large-scale atmospheric program (SLAP), o programa atmosférico secreto de gran escala (el número 77 refirió, como única evidencia que no podía explicar, altos niveles de bario atmosférico en una zona remota sobre un terreno con bajos niveles de bario).

Así mismo, cita a David Incertis, quien apuntó en el blog '500 euros por un chemtrail' que “si las estelas consistieran en compuestos metálicos dispersados desde aviones, para obtener una estela de las dimensiones de las estelas persistentes, haría falta dispersar una cantidad tal de material cuyo peso ningún avión sería capaz de transportar”.

Al respecto de las consecuencias de estas emisiones de los motores de los aviones, el documento elaborado por la Aemet apunta a que el tráfico aéreo genera “una serie de agentes forzadores del clima, cuya influencia se puede cuantificar entre un 3 y un 4 % del impacto de todas las actividades humanas en el cambio climático y que no se puede ni mucho menos despreciar”. No obstante, este impacto “no está relacionado con algunas hipótesis pseudocientíficas de 'fumigación' para eliminar la posibilidad de lluvia, ni otras similares, sino con el aumento del efecto invernadero”.