À Punt desplega 50 professionals per a cobrir en directe la Tomatina de Bunyol este dimecres

À Punt posa en marxa un gran dispositiu tècnic i humà per a retransmetre la Tomatina de Bunyol. El pròxim dimecres, 28 d’agost, des de les 11:30 hores s’emet un programa especial per a viure en directe la popular batalla de tomaques.

Ferran Cano serà l’encarregat de narrar la festa valenciana, declarada d’interés turístic internacional, amb més projecció a l’estranger, ja que rep milers de visitants de diferents països, sobretot dels orientals, com ara el Japó o l’Índia, on segueixen la festa amb molta atenció. Amb ell estaran quatre comentaristes a peu de carrer acompanyant els camions i contant-nos com es desenvolupa la jornada. Entre ells, cares conegudes de reporters com Berta Báidez, Carles Navarro i Claudia Argente.

La Tomatina comptarà amb un ampli desplegament tècnic: una unitat mòbil, dotze càmeres i una grua tipus Polecam. Un equip de més de cinquanta persones entre càmeres, tècnics, producció i reporters, tant a la realització de la mòbil a Bunyol com al control tècnic de Burjassot, ens aproparà la festa de la Tomatina.

À Punt emetrà en exclusiva la Tomatina per a la Comunitat Valenciana i té el dret de les imatges que puguen interessar les televisions autonòmiques que conformen la FORTA.

Per a enguany, està previst que isquen camions carregats amb 120.000 quilos de tomaques que es repartiran entre els que participen en la batalla.

D’altra banda, l’Ajuntament de Bunyol ha fet un esforç per a incrementar el nombre de punts violeta durant la festa per a evitar possibles agressions sexuals.

Un any més, i gràcies a l’acord signat entre la televisió valenciana i l’Ajuntament de Bunyol, À Punt traslladarà la popular batalla de tomaques a la Comunitat Valenciana per la televisió i a través del web a la resta del món. La Tomatina té la implicació del veïnat del municipi i turistes i visitants que arriben a esta població de la Foia de Bunyol des de tot el món.