Anticorrupció investiga el propietari del València CF arran d’una denúncia per desviar 23 milions del club a les seues empreses

La Fiscalia Anticorrupció investiga un possible desviament de fons del València CF a empreses vinculades al seu màxim accionista, el magnat de Singapur Peter Lim. Fonts del ministeri fiscal han confirmat a elDiario.es que la causa roman oberta i que s’ha designat Fernando Maldonado com a responsable de les perquisicions.

La investigació parteix de la denúncia que va interposar el 7 de juny passat l’ex-vicepresident del club i portaveu de la plataforma Marea Valencianista, Miguel Zorío, pels presumptes delictes de blanqueig, administració deslleial i falsedat documental. El fiscal té un termini de sis mesos per a determinar si, en funció de les diligències practicades, arxiva la causa o la remet al jutjat.

La investigació haurà d’esclarir si Meriton Holdings, empresa de Lim propietària de la majoria accionarial, hauria desviat almenys 23,7 milions d’euros del club. Amb aquests ingressos, Lim hauria recuperat pretesament de manera il·legal el préstec de 17,2 milions d’euros que va fer al club i que va capitalitzar en el seu moment amb accions. És a dir, segons es desprén de la denúncia, Lim injectaria liquiditat a través de Meriton en la institució valencianista que, d’una banda, es cobrava en concepte d’accions i, de l’altra, recuperava els diners desviant fons presumptament a l’empresa creada a Singapur.

La documentació que Zorío va adjuntar a la denúncia i que investiga Anticorrupció demostraria, segons el parer del portaveu de la plataforma Marea Valencianista, que l’empresa propietària de la majoria accionarial del València CF, Meriton Holdings Ltd va facturar al club 17,2 milions i 6,1 milions en els exercicis 2022 i 2023, per serveis i quantitats que no es recullen en els comptes que la societat va presentar en la junta d’accionistes de l’any passat.

Tal com ha comprovat aquest diari, la denúncia inclou gran quantitat d’informació sobre el model 347 del València (una declaració informativa anual de les operacions amb terceres persones que superen els 3.005,06 euros). Així doncs, figuren intercanvis amb Valencia CF Asia Ltd, societat creada pel màxim accionista el 10 d’agost de 2016, segons l’escrit de denúncia, la matriu de la qual és el València CF.

El denunciant va encarregar a una agència de detectius de Singapur que investigara la firma Valencia CF Asia Ltd. Segons l’informe de l’agència, en poder de la Fiscalia, la societat no té empleats, la seua oficina està buida i té com a administradors Kim Koh i un empresari immobiliari de Singapur, tot i que l’empresa s’havia de dedicar a promocionar la imatge del club a Àsia. “Un despatx d’advocats especialista a crear empreses off shore, segons diu l’informe dels detectius, s’encarrega de la gestió de la mercantil.

El basar Hi Ha de Tot a Barcelona

L’escrit de la denúncia també demana que s’investigue la pretesa relació mercantil del València CF amb una empresa de productes xinesos domiciliada a Barcelona. Es tracta de CHZ Europe Trade SL, propietària del basar Hi Ha de Tot, que l’any passat hauria transferit 2,9 milions d’euros al València CF per intercanvis comercials.

Zorío va ampliar la denúncia l’endemà passat en relació amb les presumptes irregularitats fiscals de la presidenta del València CF, Layhoon Chan, i a un pretés delicte de prevaricació per part de l’Ajuntament de València “per concertar les condicions del nou conveni urbanístic del nou i el vell Mestalla amb el promotor que va incomplir l’anterior actuació territorial estratègica (ATE)”. És a dir, el València CF.