'Cerca d'orígens', el programa de la Generalitat Valenciana que ajuda les persones adoptades a conèixer la seua procedència

Un total de 21 persones adoptades han sol·licitat participar al programa 'Cerca d'orígens' de la Generalitat durant els sis primers mesos d'aquest any per intentar conèixer els seus orígens biològics.

El programa està gestionat per la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per facilitar a les persones que ho sol·liciten dades sobre la seua ascendència i identitat biològica.

S'atenen així les demandes de les persones adoptades i es regula el paper de la Generalitat en la línia del que estableix la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

Aquesta legislació determina la funció de la Generalitat per fer efectiu el dret a conèixer els orígens biològics de les persones adoptades que resideixen a la Comunitat Valenciana, així com d'aquelles no residents l'adopció de les quals hagués promogut al seu dia l'Administració valenciana.

Les persones sol·licitants del programa poden demanar conèixer el seu historial mèdic, tindre accés a la informació que consta al seu expedient administratiu o mantindre algun tipus de contacte amb la seua família biològica.

Cal matisar que el coneixement de les dades identificatives de les persones progenitores o d'altres membres de la família d'origen es proporciona en casos excepcionals, com quan aquestes hagen mort, hagen prestat el consentiment o haja estat ordenat per l'autoritat judicial.

Així mateix, tampoc no es poden facilitar dades de localització dels familiars biològics, de les persones professionals que van intervindre en l'adopció o de terceres persones relacionades, llevat que totes les persones implicades presten de manera prèvia el seu consentiment.

En cas que existisca aquest consentiment, l'assessorament per part del personal tècnic de la conselleria també inclou intermediació i preparació per al contacte amb membres de la família d'origen.

Per àmbit territorial, nou persones sol·licitants del programa pertanyen a la província d'Alacant i 12 a la de València, i no hi ha cap aquest semestre procedent de la província de Castelló.

De les noves sol·licituds registrades durant els primers sis mesos d'aquest any, set corresponen a adopcions internacionals (45,7% corresponen a dones i 24,3% a homes) i 14 a adopcions nacionals (71,4% són dones i 28,6% són homes).

Sol·licitud i tramitació

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud, disponible a la pàgina web de la conselleria, quan arriben a la majoria d'edat o bé a través dels seus representants legals durant la minoria d'edat.

Cada tramitació d'expedient rep un tractament individualitzat, podent abastar diferents fases com són la d'orientació, assessorament i intermediació, tot tenint en compte l'abast de la sol·licitud de la persona adoptada.

Quan la sol·licitud es dirigisca exclusivament a l'accés de dades mèdiques dels familiars de la persona adoptada, se li proporciona el seu historial mèdic amb les dades d'identificació dels familiars dissociats.

No obstant això, si la persona adoptada vol accedir a la resta d'informació que consta al seu expedient (circumstàncies que van motivar l'adopció de mesures de protecció, la seua història de vida o informació relativa a altres familiars o persones significatives), se'l facilita aquesta informació sense revelar la identitat de terceres persones afectades.

Acompanyament

La Vicepresidència i la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge presta acompanyament i assessorament tècnic a les persones sol·licitants amb personal especialitzat al llarg de tot el procés.

Després de l'accés a la informació que obra a l'expedient de protecció, si la persona adoptada manifesta la seua voluntat de conèixer la identitat dels seus familiars o mantindre algun tipus de contacte amb ells, es procedeix a localitzar i notificar aquesta situació a ells per demanar el seu consentiment exprés.

En cas de prosperar el procés, es realitzen les sessions de preparació necessàries amb els objectius de reduir la tensió i ajustar les expectatives de les persones implicades.

En aquest sentit, el personal tècnic guia i acompanya les parts en tot el procés, des dels primers contactes fins a la trobada personal, i s'encarrega de realitzar les gestions i actuacions oportunes per garantir que se celebre en un context adequat i respectuós.

Un cop celebrada la trobada, les persones responsables del programa fan un seguiment individualitzat tant de la persona adoptada com de la seua família biològica, a qui ofereix de nou suport i assessorament si ho sol·liciten.