La Biblioteca de Xàtiva regalarà una samarreta amb Felip V cap per avall amb el préstec d'un llibre en valencià

Xàtiva llança la III edició de la campanya de dinamització lingüística 'Llig en valencià', una iniciativa que té com a objectiu la potenciació de la lectura de llibres en valencià i que consisteix en l’obsequi, a tota persona que s'emporte en préstec d’un o més llibres en valencià, d’una samarreta amb la imatge de Felip V cap per avall formada amb paraules característiques del valencià de Xàtiva, a manera de cal·ligrama.

La iniciativa es posarà en marxa a partir del dijous dia 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, i en podran gaudir tant les persones usuàries de la Biblioteca Infantil com les de la Biblioteca d'Adults.

A més de la samarreta, i aprofitant la celebració de l'Any Estellés, els xiquets i xiquetes de la Biblioteca Infantil també s'emportaran el còmic 'Vicent Andrés Estellés. La clau que obri tots els panys', gràcies a la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El regidor de Política Lingüística i de Biblioteca, Alfred Boluda, ha explicat que “aquesta nova edició de la campanya 'Llig en valencià' és la constatació d'una proposta que funciona any rere any i en la qual es promou tant la lectura de llibres com l’ús i l’aprenentatge del valencià. Aquest any ho fem, de nou, mitjançant una imatge icònica que forma part del nostre referent cultural però aquesta vegada en format samarreta”.

La imatge està composta per nombroses paraules i expressions característiques del valencià de Xàtiva que dibuixen la figura cap per avall de Felip V, i entre les quals podem trobar: “socarrats, arnadí, cosconelles, caramull, cassola, trapatroles, balòstia, derringlat, enrossinar-se, la fira, el castell, durar més que l'obra de la Seu...”.