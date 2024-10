Conselleria inicia el procés per a concloure l'últim tram pendent de la CV-60 a Gandia

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori ha iniciat el procés de licitació de la redacció del tram de Palma de Gandia-Gandia de la CV-60. D'aquesta manera, tots els trams d'aquesta via transversal de la xarxa de carreteres autonòmica que connecta, d'oest a est, les comarques de l'Alcoià, el Comtat, la Vall d'Albaida, la Costanera, la Safor i la Marina Alta, es troben finalitzats o en diferents fases d'execució.

Així ho comunicava el conseller Vicente Martínez Mus a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en una trobada on també van participar altres membres de les dues administracions per a abordar diferents assumptes en matèria d'infraestructures i transport. Actualment la CV-60 discorre des de la connexió amb l'autovia A-7 (a l'altura dels túnels de l'Olleria) fins a la intersecció amb la CV-680, al sud del municipi de Beniflà.

Sobre aquesta actuació, Prieto ha mostrat la seua satisfacció per l'anunci del conseller, ja que aquesta intervenció suposa “una de les necessitats més importants que hem reivindicat. La CV-60 no sols vertebrarà la comarca, sinó que aportarà competitivitat a les nostres empreses i al nostre teixit productiu”.

Per a Martínez Mus, la CV-60 s'ha de convertir “en un veritable eix vertebrador comarcal de tota la Comunitat Valenciana”, així afirmava que “ja tenim la licitació del projecte de construcció, ja estava el bàsic preparat. Anem complint etapes i ara necessitem, que és el que també hem acordat, veure quina és la solució constructiva definitiva”. En aquest sentit, s'ha referit a altres trams, com el de l'Olleria-Terrateig, ja que està previst que la redacció d'aquest, que va començar el passat estiu, “s'accelere al màxim”.

D'altra banda també s'ha abordat l'enllaç de la CV-60 amb l'AP-7, ja que segons Martínez Mus “per a la Generalitat és necessari completar aquest potent eix viari amb l'objectiu de millorar la connexió de les comarques de l'interior amb el corredor viari d'alta capacitat de la costa, que conformen l'AP-7 i la N-332, i constituir un corredor alternatiu a la A-3 i AP-7”. L'alcalde de Gandia ha obtingut el compromís per part del conseller per a abordar en una taula de diàleg aquest enllaç de carreteres. En aquesta taula de treball permanent també estaran l'Ajuntament de Gandia, altres ajuntaments de la Safor i la Marina, i el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible. L'objectiu és avançar en les infraestructures necessàries per a millorar la comunicació i ser més competitius.

Connexió ferroviària amb Dénia

Durant la reunió, el conseller i l'alcalde també han pactat que les tres administracions aborden conjuntament el desenvolupament de la connexió ferroviària entre la Safor i la Marina.

Respecte a aquesta connexió el conseller d'Infraestructures ha destacat que en aquesta actuació “totes solucions estan obertes” i que, la Generalitat ja ha destinat una partida de 183.000 euros per a realitzar l'estudi informatiu del projecte del TRAM. “Tindrem les conclusions prompte, i continuarem fent els nostres deures alhora que continuem reivindicant el ja tan demandat tren de la costa”. “Si tots estem en el mateix camí, el podrem fer més fàcil i arribar al final que tots volem”.

En aquest sentit, Prieto ha destacat la bona sintonia entre les dues administracions. “Crec que en les qüestions d'infraestructures no hi ha d'haver-hi debat partidista perquè prioritzem l'interés general i prioritzem allò que és bo per a la ciutadania. Hem de ser una administració útil al servei del qual se'ns demana i del qual hem reivindicat com a capital de serveis i comercial que som de la comarca de la Safor i de les comarques centrals”.