La Diputació de València i l'ajuntament de Llíria completen el projecte de millora de la connexió amb l'A-3 i la CV-35

Una nova glorieta en l'entrada de Llíria pel cementeri i una ronda per a circumval·lar el trànsit de la població completaran el projecte acordat entre l'ajuntament edetà i la Diputació de València en la CV-3706, coneguda com a carretera de la Vilamarxant, que és la via natural de connexió amb l'A-3 a través de la CV-50.

La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, explica que “esta millora partix de la visita que es va fer sobre el terreny per part del personal tècnic de la Diputació i de l'Ajuntament, després d'un complet anàlisi de les necessitats actuals i la projecció a mitjà i llarg termini”.

Mazzolari explica que “l'ajuntament ja comptava amb un projecte constructiu, però el cost de l'actuació era inassumible per les arques municipals. Per això s'ha optat per la fórmula del conveni, que ens estalvia el temps i els diners que implicaria la redacció d'un projecte propi de la Diputació”.

“Esta fórmula -continua la també vicepresidenta segona de la Diputació- ja s'ha utilitzat a Gandia, i es replicarà amb altres ajuntaments com Puçol, Calles o Llaurí, apostant així per la col·laboració entre administracions”.