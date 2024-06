Els municipis destacats en les ajudes europees a l'urbanisme es reuneixen a Quart de Poblet de cara a un segon pla amb més pressupost

Quart de Poblet ha acollit elI Congrés Nacional EDUSI 2024 en el qual s'han intercanviat exemples de bones pràctiques en l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat i s'han avançat algunes de les claus més destacades per a la nova EDUSI. En aquest han participat, al costat de la localitat amfitriona altres valencianes com Ontinyent, Picassent i Alcoi, i capitals de província com la Corunya.

Entre els participants ha estat el secretari d'Estat de Política Territorial, Arcadi España, qui ha destacat l'elevat nivell d'execució d'Espanya en fons EDUSI i ha posat a Quart de Poblet com a exemple de bona gestió. Espanya ha garantit que la nova Estratègia comptarà amb un major pressupost que l'anterior i arribarà a més entitats locals. “Hem d'atendre l'heterogeneïtat dels municipis en la capacitat de gestió. Molts ajuntaments xicotets tenen dificultats per a accedir a aquests fons, la qual cosa els genera una gran frustració. Això és una cosa que hem de corregir com més prompte millor”, ha explicat.

Per part seua, el regidor d'Urbanisme i Desenvolupament Sostenible, Bartolomé Nofuentes, ha avançat que la nova convocatòria d'ajuda FEDER per a desenvolupament urbà sostenible “oferirà més possibilitats de participació que mai, el finançament no serà per ajuda màxima, sinó per pressupost màxim d'inversió pública i el pla d'inversió haurà de tindre un pressupost estimat adequat i realista amb la capacitat pressupostària dels ajuntaments participants”.

Concello da Coruña, Picassent, Alcoi, Ontinyent i Quart de Poblet

Com a exemple de bones pràctiques EDUSI s'ha exposat en el congrés l'Estratègia EidusCoruña que ha girat entorn de la reconstrucció de la proximitat com a valor urbà per al reforç de la convivència en l'espai públic. El director de l'àrea d'Economia, Hisenda i Règim Interior de l'Ajuntament de la Corunya, Emilio Álvarez Miranda, ha assenyalat que “allò important és continuar amb l'estratègia urbana acostant la ciutat als ciutadans i per a això és molt important integrar el port de la Corunya en la pròpia ciutat”.

Per part seua, la regidora d'Urbanisme i Projectes Europeus de l'Ajuntament de Picassent, Lola Albert, ha destacat que Millorem Picassent EDUSI contempla Picassent Intel·ligent per a millorar i promoure l'ús de les TIC, Picassent Sostenible per a reduir la petjada de carboni i bones pràctiques. Albert considera que “és important que se'ns faça arribar com més prompte millor als ajuntaments les línies i objectius perquè puguem participar i conéixer les polítiques que es desenvoluparan i tinguem clar quals seran els projectes que es podran enquadrar en aquestes polítiques”.

També el tècnic de comunicació de Fons Europeus de l'Ajuntament d'Alcoi, Daniel Moltó, ha destacat que “Alcoi ha fet una important labor en la seua planificació estratègica que li ha servit per a arribar a un grau molt elevat d'execució i ens ha preparat per a optar a futures convocatòries, a més de comptar amb un equip tècnic molt implicat i una aposta ferma i decidida”.

D'altra banda, el regidor de l'àrea de Projectes Europeus, Juan Pablo Úbeda, ha destacat que “Ontinyent és una ciutat en contínua evolució i gràcies a la EDUSI hem pogut continuar transformant-la en el marc d'una estratègia global de desenvolupament. Són obres i accions que millorar la vida de les persones, però no de forma aïllada, sinó que les plantegem relacionades i connectades entre si”.

Finalment, el tècnic responsable de EDUSI a l'Ajuntament de Quart de Poblet, José María Chamorro, ha assenyalat que “l'elevat grau d'execució de la EDUSI a Quart de Poblet que ha sigut una aventura professional magnífica. Per als responsables ha sigut molt gratificant coordinar i participar en l'execució de l'estratègia, fruit d'un treball en equip, que serveix, i és el més important, per a millorar la qualitat de vida de les persones”.

L'alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, ha assenyalat que “precisament ara que acabem de passar per unes eleccions europees resulta molt oportú parlar del potencial d'Europa i dels projectes europeus en general, no sols de la EDUSI. Com molts dels quals sou ací aquest matí, a Quart de Poblet vam saber veure que Europa és una oportunitat de prendre contacte amb altres realitats i altres països, i de connectar amb ells a través d'això que ens uneix i que ens diferencia de la resta del món: els valors humanístics i democràtics sobre els quals s'ha construït la Unió Europea”.