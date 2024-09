Els neandertals es van assentar a la plana d'Utiel-Requena fa 100.000 anys

Treballs arqueològics recents realitzats per l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, en col·laboració amb el Museu Arqueològic de Requena, posen de manifest la presència de neandertals a la comarca de la Plana d’Utiel-Requena, en els inicis del Plistocé superior, fa aproximadament 100.000 anys.

L’estudi de materials de prospecció arqueològica procedents de La Rambla de los Morenos (Requena), recuperats amb motiu de la delimitació del Parc Cultural del Vi en l’Antiguitat, demostren l’existència de sis jaciments del Paleolític mitjà amb nombroses restes d’indústria lítica realitzada per neandertals. Entre la tipologia lítica trobada es troben rascadores, ganivets i percussors.

Estos jaciments van estar ocupats en els inicis del Plistocé superior, fa aproximadament 100.000 anys, en el que va ser l’entorn d’una antiga llacuna, hui desapareguda.

Este conjunt arqueològic suposa un element patrimonial de summe interés en l’espai delimitat dins d’este parc cultural, que té el vi com el seu centre gravitatori, i que ha sigut promogut per l’Ajuntament de Requena per a conservar i difondre un paisatge singularitzat per l’existència de jaciments relacionats amb el cultiu de la vinya i la producció i l’emmagatzematge de vi en època ibèrica (segles VI-V a. de C.), com La Solana de las Pilillas i altres jaciments del seu entorn.