Els veïns de Quart de Poblet decidiran el destí dels ingressos del reciclatge

El ple de l'Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat una mesura pionera a Espanya que permetrà als veïns i veïnes decidir el destí dels ingressos que obté l'Ajuntament per la venda directa del vidre, plàstic i cartó arreplegats en els contenidors de reciclatge.

L'àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible, encapçalada per Bartolomé Nofuentes, estima que enguany s'ingressarà per aquest concepte 140.000 euros, una quantitat que es podria incrementar en els pròxims exercicis, en funció del volum de reciclatge que es produïsca.

L'alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “l'objectiu d'aquesta iniciativa és que els quarters i quarteres puguen decidir sobre el destí dels diners que s'obtinga de la separació dels residus que amb tant d'esforç realitzen dia a dia. Volem que ens diguen si volen que s'empre en infraestructures verdes o en campanyes de conscienciació, per exemple”. Mora ha afegit que “seguim així en la línia del procés participatiu que ara mateix tenim en marxa per a l'elecció del nou model de contenidor”.

Impostos congelats durant 15 anys

D'altra banda, el ple de l'Ajuntament ha aprovat amb els vots en contra del PP i l'abstenció de Vox i Quart entre Totes, les Ordenances Fiscals per al pròxim exercici que mantenen congelats els impostos. Per part seua, l'àrea d'Hisenda, dirigida per Nacho Rabanaque, ha inclòs una nova Ordenança Fiscal General de Gestió, Recaptació i Inspecció amb l'objectiu d'avançar en la modernització i millora de la qualitat dels serveis prestats per l'Ajuntament. Gràcies a ella es pretenen agilitzar els procediments administratius a través de l'impuls al funcionament electrònic, així com iniciar procediments d'ofici i eliminar tràmits innecessaris, entre altres.

Per a alleujar la pressió tributària de les famílies, l'Ajuntament de Quart de Poblet ha mantingut els impostos i taxes municipals congelats per quinzé any consecutiu. A més, es produirà l'exempció dels béns i s'ampliaran bonificacions, com, per exemple, la bonificació per a l'ampliació d'instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar. En definitiva, hi haurà 18 bonificacions i 2 exempcions d'IBI.