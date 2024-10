Indústria aprova la declaració de Paterna com a primer Municipi Industrial Estratègic de la Comunitat Valenciana

La Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat la declaració de Paterna com a Municipi Industrial Estratègic, el primer de la Comunitat Valenciana, una marca de qualitat de la Generalitat per a les àrees industrials.

La declaració, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, (DOGV), s'ha atorgat d'acord amb l'article 42 de la Llei de gestió, modernització i promoció d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

La consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes, ha assenyalat que aquest reconeixement del Consell “és un clar exemple del gran potencial empresarial de la Comunitat Valenciana i reforça la qualitat, sostenibilitat i l'excel·lència de les nostres àrees industrials”.

En aquest sentit, ha ressaltat que la declaració posiciona a Paterna “com a pol industrial clau que facilitarà l'arribada de noves inversions i millorarà la competitivitat i productivitat de les empreses allí instal·lades, uns objectius que estan plenament alineats amb la política industrial de la Generalitat”.

Així mateix, ha explicat que suposa un impuls al desenvolupament industrial, econòmic i sostenible de la Comunitat Valenciana, i ha animat a la resta d'ajuntaments a continuar treballant tots junts, en col·laboració amb el Consell, per a millorar els parcs empresarials i per a incrementar la seua qualitat.

Àrea Industrial Avançada

Cal recordar que el Parc empresarial Fuente del Jarro de Paterna compta a més amb el distintiu Àrea Industrial Avançada, un guardó impulsat per la Generalitat per a la modernització dels espais empresarials, la seua promoció a l'exterior i l'increment de l'oferta de serveis addicionals en ells.

Per a Montes, “aquests guardons són un exemple del compromís real de la Conselleria d'Indústria i de Ivace+i amb els parcs empresarials, perquè permeten promocionar-los i reforçar la seua visibilitat i el seu posicionament com a espais estratègics, de qualitat i amb excel·lents serveis per a atraure noves empreses, ocupació i inversions”.