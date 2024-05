L’Ajuntament de Morella renovarà la il·luminació del castell, les muralles i l’església per al 55 Sexenni

La darrera intervenció es va fer fa una dècada i des d’aquell moment han fallat molts focus que no s’han substituït per altres, la qual cosa deixa ara més de 90 punts sense il·luminar

L’Ajuntament de Morella canviarà els elements danyats i millorarà la il·luminació de les façanes del castell, les muralles i la Basílica Arxiprestal. Així, el projecte s’ha pressupostat inicialment en uns 57.000 euros tot i que el cost final pot variar depenent dels processos de contractació i les ofertes de les empreses interessades. L’actuació es finançarà amb el fons de compensació eòlic del qual Morella ha aconseguit un total de 258.800 euros que es destinarà a diferents inversions com aquesta i al pagament de diverses actuacions realitzades en els darrers mesos com l’ascensor del Colomer Zurita, la impermeabilització de la canalització del Roser de Xiva, millores al teatre amb tancaments i serveis entre altres. Esta subvenció sufragarà el 100% de l’actuació per a renovar este atractiu turístic de Morella que va rebre l’última actuació de renovació fa una dècada. Des d’aquell moment, els focus fosos no s’han substituït pel que actualment hi ha més de 90 punts sense il·luminar.

L’alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “l’enllumenat monumental de Morella està en unes condicions poc adequades des de ja fa molts anys amb zones fosques i focus que funcionen malament. Aquest ha estat un procés gradual en els darrers anys que ens ha deixat la il·luminació funcionant a mitges. Amb aquesta actuació deixarem el conjunt reparat i aplicarem una política diferent a la que s’ha fet fins ara, ja que el millor és substituir els elements danyats en quant es fan malbé i no deixar que el problema es faça tan costós econòmicament com ho és ara”.

El primer edil ha explicat que “es tracta d’un atractiu turístic molt important per a Morella i creiem molt necessari renovar-lo enguany de cara a les festes del 55 Sexenni que tindran lloc al mes d’agost, per això portem mesos buscant la fórmula per a la seua renovació” i ha afegit que “amb el fons de compensació eòlic finançarem este projecte que té un pressupost de més de 55.000 euros tot i que després caldrà portar el manteniment al dia per evitar imatges amb Morella il·luminada a mitges”.