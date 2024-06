Compromís escenifica a València “l’expulsió dels veïns dels seus barris” i presenta 2.000 denúncies a pisos turístics

Les persones que van passejar dimarts per la plaça de l’Ajuntament de València es van trobar amb el sofà del saló d’una casa que va instal·lar Compromís per a denunciar que els barris de la ciutat s’han convertit en una atracció turística més que provoca l’expulsió del veïnat i del comerç de proximitat.

Amb cartells en què es podia llegir “Veïnat en perill d’extinció” o “Veïnatgràfic”, la instal·lació va simular com els barris poden acabar convertint-se en un parc temàtic per al turisme descontrolat. Aquesta nova acció reivindicativa forma part de la campanya que Compromís ha posat en marxa amb una web www.quenotetiren.com, que permet a la ciutadania denunciar l’existència d’apartaments turístics i obres irregulars. De fet, la web ja ha registrat prop de 2.000 denúncies veïnals corresponents a apartaments turístics presumptament il·legals i obres. Denúncies que Compromís presenta en el registre municipal perquè l’Ajuntament active de manera urgent les inspeccions. Entre aquestes també hi ha escrits per negocis d’altres professionals com a advocats o dentistes en habitatges, promogudes per la patronal d’allotjaments turístics, que considera il·legals també aquests negocis en blocs residencials, com va informar aquest diari.

La portaveu de Compromís per València Papi Robles va assegurar que no podien quedar-se de braços plegats “davant la greu situació que pateix la ciutat a causa del turisme descontrolat; una ciutat en què l’habitatge s’ha convertit en un luxe per als valencians i en un bé d’especulació per als inversors del nord d’Europa, on els comerços i els habitatges es converteixen progressivament en apartaments turístics”.

Robles va criticar la complicitat de l’alcaldessa, María José Catalá, que primer “va votar en contra d’una moratòria en el ple que després s’ha vist obligada a aprovar, això sí, avisant prèviament els especuladors perquè regularitzaren de manera expressa els apartaments que estaven construint de manera irregular”. Per això, va explicar Robles, “denunciem que el veïnat de València estem convertint-nos en una espècie en perill d’extinció dins de la nostra pròpia ciutat”.

Compromís i el PSPV critiquen el pla d’habitatge del PP

La portaveu de la coalició valencianista Papi Robles va criticar que “Catalá va a rebuf per a posar en marxa mesures, obligada per les queixes que es multipliquen en els barris”. I per a salvar la cara “o bé fa anuncis fake com el del seu Pla d’Habitatge o recalfats del que ha heretat del govern de Joan Ribó com és el cas del Pla Especial de Ciutat Vella (PAC) en què la prohibició de nous apartaments que ha anunciat és ni més ni menys que fer permanent la limitació ja existent i que va aprovar el Govern anterior”, per tant, va assegurar que “no hi ha res de nou”.

Robles va recordar que “a la Saïdia Catalá es va veure obligada a paralitzar la construcció d’un bloc d’apartaments turístics amb piscina sense llicència la setmana passada després que els veïns i veïnes presentaren nombroses queixes, també a través de la nostra web i perquè el barri estava encés”.

Pel que fa al Pla d’Habitatge anunciat per Catalá aquesta setmana, la portaveu de Compromís l’ha qualificat de “farsa”. Per a Papi Robles “aquest pla és només un recalfat de les polítiques heretades de Joan Ribó a què ha posat el logo del PP. Catalá no té més pla d’habitatge que traure a lloguer els 900 habitatges heretats del Govern anterior”. Per contra, “l’únic anunci que fa de collita pròpia l’alcaldessa és que intercanviarà solars per habitatge i això ens posa en alerta i estarem vigilants que no siga un rescat encobert de promotores urbanístiques que no poden vendre els seus immobles; un rescat i unes aliances que ens recorden el vell model del PP que va instal·lar la corrupció en les institucions”.

El portaveu adjunt del Grup Municipal Socialista, Borja Sanjuán, va denunciar que el “pla fake d’habitatge de Catalá tan sols incorpora un 14% d’habitatge nou per als pròxims anys, ja que el 86% restant ja estava o bé construïda o bé en obres o bé adjudicat el maig del 2023” i, per tant, “forma part del llegat que li va deixar el govern progressista. És a dir, que dels 1.000 habitatges que ha anunciat, tan sols es poden atribuir a la seua gestió 69”. A més, va apuntar, preveu un procés per a lliurar a les constructores sòl municipal on caben més de 400 habitatges públics a canvi que n’oferisquen a l’Ajuntament 75 quan ja estiguen construïts.

En el pla de Catalá, va indicar Sanjuán, s’inclouen, per exemple, els 131 habitatges comprats amb el dret de tanteig i retracte amb el govern progressista “que ja tenen com a inquilins els afectats pels incendis de Campanar o alguns habitatges que ja estaven construïts el maig del 2023, com els de la Tapineria i que manté tancats des de llavors sense que ningú puga viure-hi per pur capritx”.

El regidor socialista, en aquest sentit, va alertar de la privatització de sòl públic que pretén escometre el govern de Catalá i que provocarà un ostensible descens en la construcció d’habitatge públic en els pròxims anys per part d’Aumsa. “Renunciarà a executar directament habitatge públic i a nous projectes perquè no té diners en caixa. I no en té perquè se’ls ha deixat en les butxaques dels grans tenidors, que són els que acaparen més habitatge a la ciutat”, va incidir.