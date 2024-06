Compromís ‘es guanya’ l’eurodiputat: la Comunitat Valenciana és la que més suport atorga a Sumar, un 7,63%

Diumenge se celebraven les eleccions europees, uns comicis en què, tal com estava previst, es va imposar el Partit Popular (22 escons) amb dos eurodiputats d’avantatge sobre el PSOE (20), uns resultats que bàsicament mantenen l’equilibri de forces de fa un any entre els dos grans partits. No obstant això, la divisió passa factura tant a l’esquerra (Sumar i Podem han aconseguit una representació discreta, amb tres i dos seients en l’Eurocambra respectivament) com a l’extrema dreta, en què l’aparició de la plataforma de l’agitador ultra Alvise Pérez ‘S’ha acabat la festa’ ha aconseguit arrapar un grapat de vots important (i tres parlamentaris) a Vox.

Les primeres conseqüències de la patacada de Sumar el 9J no s'han fet esperar i Yolanda Díaz ha presentat aquest dilluns la seua renúncia com a coordinadora general de la formació. No obstant això, i en clau valenciana, l'acord amb Compromís li ha eixit bé al partit de Yolanda Díaz, ja que la coalició valencianista s’ha guanyat el seu eurodiputat, l’exconseller d’Educació en els governs del Pacte del Botànic Vicent Marzà. La Comunitat Valenciana, principalment gràcies a l’empenyiment dels valencianistes, ha sigut el territori on Sumar ha obtingut un percentatge més gran de suports, el 7,63%, quasi dos punts per damunt de la Comunitat de Madrid, on la coalició de Yolanda Díaz ha obtingut el 5,8% dels sufragis gràcies a l’impuls de Més Madrid, o Andalusia, potser la comunitat autònoma amb més implantació d’Esquerra Unida i en què a penes han arribat al 5,09%. Destaca, negativament, el cas de Catalunya, on els Comuns no han estirat prou de Sumar i s’han quedat en un discret 4,3%, superats fins i tot per Podem en aquest territori amb el 4,6%.

En nombre de vots, la Comunitat Valenciana s’ha convertit en aquests comicis en el segon viver més important de Sumar, gràcies a l’arrelament de Compromís en el territori. D’aquesta manera, els 150.142 vots obtinguts per Compromís-Sumar únicament són superats pels 161.000 que ha aconseguit la coalició de Yolanda Díaz a Madrid, on comptaven amb l’estirada de Més Madrid. Cal tindre en compte que Madrid té una població de set milions d’habitants pels 5,3 milions de la Comunitat Valenciana. Compromís-Sumar sí que ha superat en nombre de sufragis els aconseguits per la coalició en dues comunitats més amb molta més població, com són Andalusia (8,6 milions d’habitants), on ha tret 148.000 vots, i Catalunya (7,9 milions d’habitants), un territori en què no ha arribat a 103.000 vots.

Compromís recupera l’eurodiputat que va perdre el 2019

En aquestes eleccions, Compromís, gràcies a la seua coalició amb Sumar, ha aconseguit recuperar l’europarlamentari que va perdre el 2019 (Jordi Sebastià va ser l’eurodiputat valencianista entre el 2014 i el 2019). El 2019, malgrat haver obtingut un suport més gran en les urnes en el territori valencià (va haver-hi una participació molt més alta, pel fet de coincidir amb les eleccions municipals i autonòmiques), Compromís es va quedar sense representació en el Parlament Europeu. Fa quatre anys, els valencianistes van concórrer als comicis en una llista denominada Compromís per Europa juntament amb Ara Més, En Marea, Chunta Aragonesista, Nova Canàries, Coalició Caballas, Coalició per Melilla, Partit Castellà, Esquerra Andalusista, Iniciativa del Poble Andalús i Els Verds d’Europa. Així doncs, mentre Compromís va obtindre 193.500 suports, la coalició es va quedar sense representació pel fet d’obtindre tan sols 296.091 vots a tot Europa.

Objectiu “àmpliament assolit”

El síndic de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, destacava dilluns que la coalició valencianista ha aconseguit el millor resultat de totes les forces que concorrien amb Sumar en les europees, i assegurava que l’objectiu d’aconseguir representació valenciana a Brussel·les ha sigut “àmpliament assolit”. Això demostra, a parer seu, el potencial de les forces amb “arrelament” territorial.

Així doncs, ressenyava que Compromís tindrà un eurodiputat, “igual que el PP valencià”, un representant que “vetlarà” perquè els interessos valencians estiguen representats a Europa i votarà “en clau valenciana i no dels interessos del seu partit”.

No obstant això, reconeixia que els resultats de la coalició en l’àmbit estatal “no han sigut els que esperaven”, per la qual cosa ha advocat per obrir un període de reflexió amb l’objectiu de “repensar quin és l’espai i què s’ha de fer”. En Compromís, els períodes de reflexió “sempre estan oberts”, ha dit Baldoví, que ha recordat que ells sempre han establit “coalicions diverses” per a aconseguir representació valenciana en totes les institucions: “En cada elecció, treballarem perquè els interessos valencians estiguen més ben representats”.