Educació avisa a dos dies del curs els docents que el conseller del PP va acusar de “col·locats” que potser els repesquen

L’inèdit caos en el departament d’Educació de la Generalitat Valenciana, governada pel PP i Vox, sembla que no té final. El conseller popular José Antonio Rovira, en ple desficaci del procés d’adjudicació de places docents per a l’imminent curs escolar, que s’ha prolongat pràcticament tot el mes d’agost, va titlar de “col·locats” els professors que ocupaven les denominades places no socials, que inclouen els ajudants tècnics docents i els destinats als Centres de Formació del Professorat (Cefire). “200 i escaig homes que, en compte de fer classe, on han d’estar, feien altres funcions que potser no era competència d’ells”, va dir Rovira. Ara pretén recuperar-ne a alguns.

A pesar que les comissions de serveis ja havien sigut adjudicades per l’equip anterior d’Educació de l’executiu del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, les places es van eliminar durant el procés d’elaboració de les llistes de places docents. Un informe del 12 d’agost passat –sense signatura electrònica ni capçalera oficial– atribuïda al sotsdirector general d’Informàtica reconeix que la dràstica decisió de Rovira va ser “el que ho va retardar tot”.

Les comissions de servei, amb una demora de dues setmanes respecte del calendari oficial de la Direcció General de Personal Docent, són les primeres adjudicacions que es carreguen en l’aplicació informàtica, a l’espera de la seua resolució definitiva, ja que “les places ocupades cal retirar-les del llistat de vacants”, segons explica el document que va fer públic el conseller en una roda de premsa celebrada el 24 d’agost passat. “Especialment”, abunda l’informe, es van retardar les “no socials”, corresponents als ajudants tècnics docents (ATD) i als docents del Cefire. Si s’elimina la comissió de servei, el funcionari ha de tornar a la seua plaça, trastocant així els llistats.

Els ATD, coneixedors de la gestió administrativa i destinats en diferents direccions generals, tenien un paper rellevant en el procés d’adjudicació de places. “En part”, afirma una font sindical, “tot aquest caos ve d’ací, feien totes les gestions i tenien l’experiència d’any rere any, però com que eren col·locats”, diu irònicament, “se’ls poleixen a tots en el moment més inoportú”.

Després de la decisió d’eliminar els pretesos “col·locats”, la Conselleria d’Educació ha fet una altra bandada pel que fa als docents dels Cefire, uns 258 en total. El secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, va decidir que, com que uns 68 d’aquests docents ocupaven places per concurs de mèrits que no havien acabat el període de dos o quatre anys que tenien assignat, se’ls conservaria, segons fonts coneixedores del procés.

Després d’aquesta última rectificació de la conselleria, dimecres es va produir un “fet insòlit”, segons les mateixes fonts. La cap del Servei de Formació, que estava de vacances, va ser convocada a l’avinguda de Campanar de València per informar-la que havia d’avisar el conjunt de docents del Cefire que, a dos dies de l’inici del curs escolar, potser els repesquen. El missatge va ser transmés mitjançant un àudio de WhatsApp, a què ha tingut accés elDiario.es.

“Mireu, per favor”, indica la veterana funcionària, “totes les persones assessores que hagen de renovar la comissió de servei, per tant que hagen a continuar en el curs 23/24, rebran una comunicació; les persones assessores que no reben aquesta comunicació, l’1 de setembre han de presentar-se al centre”. El missatge es va enviar a tot just dos dies de la data d’incorporació del conjunt del personal docent als llocs de treball respectius, el pròxim 1 de setembre.

“No puc dir-vos, perquè no ho sé, si aquesta comunicació arribarà per Ovidoc [Oficina Virtual per a Docents de la Conselleria d’Educació] o serà personal telefònica, no ho sé, però estigueu al corrent, perquè probablement, bé, sense probablement, entre hui i demà, es rebrà aquesta comunicació”, explica la cap del Servei de Formació, que afig: “Si tinc alguna informació més concreta del que siga, us la traslladaré”.

Modifiquen els horaris d’ESO un dia abans de l’inici del curs

La decisió de recuperar part d’aquests docents, avisats amb dos dies d’antelació, suposa un nou escaló en la desordenada estrena del nou conseller d’Educació, que aprofundeix encara més el descontentament en la comunitat educativa. No obstant això, no és l’últim.

Educació ha anunciat dijous, mitjançant una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la modificació de l’horari del professorat i de l’alumnat dels centres de Secundària. Una decisió que no coneixien els sindicats, segons ha criticat CCOO, que ha convocat una concentració de protesta per a divendres.

La resolució al·ludeix a dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que van anul·lar diversos articles del decret del 5 d’agost de 2022, promulgat pel Govern anterior del Pacte del Botànic per a l’establiment de l’ordenació i el currículum de l’ESO. Després d’un recurs del sindicat ANPE, l’alt tribunal autonòmic va anul·lar l’obligatorietat d’impartir els anomenats àmbits –l’agrupació de matèries per branques de coneixement– en primer de l’ESO, així com els projectes interdisciplinaris en els tres primers cursos d’aquesta etapa

Després de les sentències del TSJ-CV, el secretari autonòmic d’Educació llavors, el socialista Miguel Soler, va aprovar en una resolució del 12 de juliol passat les instruccions de les execucions de les dues sentències respecte a les hores lectives de l’alumnat de primer, segon i tercer de l’ESO per evitar que es veieren reduïdes en dues hores setmanals a conseqüència de l’anul·lació dels projectes interdisciplinaris com a matèria obligatòria que van imposar totes dues sentències del TSJ-CV.

La resolució, signada el 28 d’agost passat pel secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy, considera que la decisió de l’equip anterior no té en consideració les conseqüències per a l’alumnat i les famílies. “Sembla, des de tot punt de vista, inacceptable, que (...) els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO vegen reduïda la seua jornada escolar en dues hores lectives setmanals, incidint així de manera negativa en el dret a l’educació bàsica de l’alumnat menor d’edat, sense oferir cap alternativa a aquest estat de coses creat per la vulneració d’una norma bàsica”.

“Un altre nyap”, segons el PSPV-PSOE

El portaveu d’Educació del PSPV-PSOE en les Corts Valencianes, José Luis Lorenz, ha lamentat “la falta de capacitat de gestió” del conseller Rovira. “És un altre nyap, hui els centres d’ESO s’han assabentat per sorpresa que han de modificar tota la seua planificació horària de professorat i alumnat, no té sentit desfer tota la faena feta per culpa d’aquesta nova ocurrència”, afirma.

Lorenz recorda que “la incorporació d’aquestes hores” requereix “molt de temps d’antelació”. “Demà [divendres] s’incorpora tot el personal docent a treballar, els canvis haurien d’haver-se fet molt abans”, adverteix el parlamentari socialista.

“Tornem als nyaps i a la no gestió, no saben què és gestionar una Conselleria d’Educació, que implica totes les famílies valencianes”, critica José Luis Lorenz. “No n’han tingut prou amb el desastre de les adjudicacions i ara ho rematen amb un altre nyap”, conclou el portaveu d’Educació del PSPV-PSOE.