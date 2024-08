Els sindicats afirmen que Ford manté per al 2027 la fabricació del nou híbrid a Almussafes, malgrat els ajustos anunciats

Ford va anunciar dimecres la seua nova estratègia d’electrificació en què ha confirmat que cancel·larà el SUV (sport utility vehicle) elèctric que planejava fabricar i pel qual cobrirà 1.900 milions de dòlars (1.708 milions d’euros) en despeses addicionals i amortitzacions. El fabricant nord-americà va explicar en un comunicat que en aquesta nova estratègia, a més d’ajustar la cadència dels llançaments de productes i realinear el proveïment de bateries, planeja aprofitar les tecnologies híbrides per als seus pròxims SUV de tres files.

L’anunci va fer saltar les alarmes al territori valencià, ja que la direcció de la factoria d’Almussafes va arribar a un acord fa poc més d’un mes amb el sindicat UGT, el que té més representació, per a escometre una nova reestructuració de la plantilla, amb acomiadaments inclosos, fins a l’arribada del nou vehicle híbrid que la companyia es va comprometre a acoblar en aquesta planta l’any 2027.

En concret, es va pactar un acomiadament col·lectiu de 626 empleats dels 4.800 amb què compta la planta valenciana, procés que s’ha de tancar en aquest exercici, i un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb caràcter rotatiu acompanyat de diversos mecanismes que activarà el Govern a partir del 2025 per a evitar la pèrdua de nous llocs de treball fins que comence a fabricar-se el nou model.

Fonts d’UGT de la planta d’Almussafes han assegurat a elDiario.es que l’anunci fet dimecres per la multinacional no afecta gens la seua planificació en la factoria valenciana. De la mateixa manera es van pronunciar des d’Intersindical, l’altre sindicat amb representació.

Aquest és el quart gran ERO que afronta la factoria des del 2020 i el segon des que es va segellar l’acord per l’electrificació el 2022, quan la multinacional va triar la fàbrica valenciana per a acoblar els seus vehicles elèctrics a Europa. Aquell acord va suposar un ajust important en les condicions laborals dels empleats. No obstant això, al cap de pocs mesos, la companyia va ajornar els seus plans vinculats a la implantació del vehicle elèctric i el 10 de maig passat va anunciar la fabricació d’un nou model híbrid en exclusiva a Almussafes per a l’any 2027.

El que semblava l’any 2022 una aposta clara per València, s’ha transformat en una travessia pel desert. En aquell moment la fàbrica tenia 6.000 empleats i fabricava cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy). Després de l’últim ERO de 626 empleats, la plantilla queda amb 4.174 empleats i tan sols s’hi fabrica el Kuga.