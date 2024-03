Una empresa valenciana d’ITV va obtindre 10,7 milions d’euros en beneficis no previstos en la licitació del contracte

L’empresa ITV de Levante SA, adjudicatària de tres estacions d’inspecció tècnica de vehicles a la província de València, va ingressar uns “beneficis molt superiors als previstos inicialment”, per un import de 10,7 milions d’euros, en la licitació del contracte. La xifra s’inclou en un informe de la Generalitat Valenciana i al·ludeix a la prova de la sonometria, que no es feia en cap altra comunitat autònoma.

La prova de soroll, que ni tan sols estava prevista en els plecs del contracte inicial, va estar vigent entre el 14 de febrer de 2004 i el 31 de desembre de 2022, data en què es va eliminar definitivament. Durant aquest període, les concessionàries van obtindre entre huit i 9,29 euros per vehicle, cosa va disparar les tarifes de la ITV fins a convertir-se en “les més altes de tot Espanya”, segons l’informe del Servei de Qualitat i Control Industrial, Vehicles i Metrologia de la Direcció General d’Indústria. A més, ITV de Levante SA també es va embutxacar un benefici de 21,6 milions d’euros per la “prova addicional” de contaminants.

Les xifres venen ressenyades en una sentència de la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha denegat la compensació de danys sol·licitada per l’empresa en relació amb la suspensió de l’obertura al públic de les estacions d’ITV entre el 17 de març i el 18 de maig de 2020, a conseqüència del decret d’estat d’alarma per la crisi sanitària de la pandèmia de la Covid-19. No es va considerar un servei essencial.

La firma, adjudicatària de les estacions de Campanar (València), Massalfassar i Sant Antoni de Benaixeve, sol·licitava una indemnització per danys i perjudicis de 8,6 milions d’euros, incloent-hi en el seu càlcul tant el tancament durant els primers mesos de la pandèmia com l’eliminació de la prova de soroll, segons assenyala un informe jurídic i econòmic de l’Associació d’Entitats Concessionàries de la Comunitat Valenciana per a la ITV, la patronal del ram.

El servei d’ITV es va recuperar per l’executiu anterior del Pacte del Botànic després d’un quart de segle en mans privades. La privatització de les ITV, esdevinguda durant el primer Govern d’Eduardo Zaplana, va propiciar el presumpte pagament de comissions suculentes en paradisos fiscals a una trama pretesament liderada per l’expresident de la Generalitat Valenciana, el judici de la qual es reprén el pròxim 21 de març.

ITV de Levante SA considerava que l’eliminació de la prova de sonometria va suposar un desequilibri econòmic addicional. Sobre el tancament durant l’estat d’alarma, la Generalitat Valenciana al·legava que es va ampliar el termini de la concessionària en 62 dies. L’empresa, per part seua, demanava una ampliació del termini contractual de 15,9 mesos, cosa que equivaldria a un perjudici econòmic d’1,3 milions d’euros.

L’Administració no és una “assegurança gratuïta”

El TSJCV, en una sentència que no és ferma, conclou que la normativa no endossa a l’Administració la condició de “garant de qualsevol benefici esperat amb el contracte que s’haja vist afectat per la situació de Covid-19”. “No busca compensar el concessionari de tots els riscos possibles, com si es tractara d’una assegurança gratuïta que cobreix tots els riscos de l’empresa”, recorda la sentència.

La pretensió de l’empresa “excedeix” la interpretació “prudent” de la norma, indica l’alt tribunal autonòmic. “No poden desplaçar-se la totalitat de les conseqüències econòmiques a l’Administració pretenent un rescabalament que implique una totalitat d’ingressos com si la crisi no haguera tingut lloc, ja que no és aquesta la finalitat pretesa per la norma”, conclou la sentència.