Ford Almussafes, disposat a estudiar un ERTO rotatori per a evitar 1.000 acomiadaments fins a la fabricació del nou model el 2027

La direcció de Ford a Almussafes es va mostrar dilluns oberta a estudiar alternatives al pla proposat divendres passat pel qual pretenen aprovar un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que implicaria l’acomiadament de 1.622 empleats i empleades, 626 mitjançant baixes incentivades amb caràcter definitiu, i 996 serien acomiadaments objectius amb preferència de recontractació el 2027.

Aquest segon punt, el del pla de recontractació, és el que rebutgen tant UGT, sindicat majoritari, com Intersindical, tal com van traslladar als directius de la multinacional en una reunió que es va mantindre dijous.

Totes dues organitzacions van comentar després de la trobada que han plantejat altres alternatives per les quals s’evitarien aquests 996 acomiadaments. Aquestes alternatives passarien per diferents expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTO) de manera transitòria fins a l’any 2027, quan la producció del nou model híbrid implicarà de nou més mà d’obra. Les mateixes fonts van assegurar que l’empresa s’ha mostrat oberta a estudiar aquestes alternatives i que dijous hi haurà una altra reunió.

Després de la reunió de dilluns, l’empresa va reiterar “el seu compromís d’acordar una solució de transició, fins que comence la producció del nou vehicle el 2027, per als 1.000 empleats aproximadament que no seran objecte de mesures estructurals”.

Així doncs, va assegurar que “intensificarà de manera immediata el treball conjunt ja iniciat amb la representació legal dels treballadors i els governs nacional i regional per a desenvolupar un pla que reduïsca l’impacte en els empleats de Ford i les seues famílies”.

Per part seua, el sindicat majoritari UGT va valorar que la firma estiga “disposada a treballar sobre altres alternatives” a l’acomiadament amb opció a recontractació. L’organització ha destacat que, si bé no s’han produït “avanços en cap punt en concret”, “sí que s’obri una negociació amb la predisposició per totes dues parts d’arribar a un acord”.

Aquest és el quart gran ERO que afronta la factoria des del 2020 i el segon des que es va segellar l’acord per l’electrificació el 2022, quan la multinacional va triar la fàbrica valenciana per a assemblar els seus vehicles elèctrics a Europa. Aquell acord va suposar un ajust important en les condicions laborals dels empleats. No obstant això, al cap de pocs mesos la companyia va ajornar els seus plans vinculats a la implantació del vehicle elèctric i el 10 de maig passat va anunciar la fabricació d’un nou model híbrid en exclusiva a Almussafes per a l’any 2027.

El que semblava l’any 2022 una aposta clara per València, s’ha transformat en una travessia pel desert. En aquell moment la fàbrica tenia 6.000 empleats i fabricava cinc models (Kuga, Transit, Mondeo, S-Max i Galaxy). En l’actualitat la factoria té 4.800 empleats després de l’ERO de l’any passat pel qual es van acomiadar 1.200 treballadors i tan sols es fabrica el Kuga. Una vegada s’execute el nou acomiadament col·lectiu, si finalment afecta 1.600 empleats, la plantilla s’haurà reduït en un 46% en haver passat de 6.000 a 3.178 persones.

UGT demana un ERO com l’anterior i mecanisme RED

En la reunió, UGT va explicar a la direcció tots els punts de la proposta que va aprovar per unanimitat dissabte en una assemblea extraordinària d’afiliats.

UGT va acordar oposar-se als acomiadaments amb preferència de recontractació i tractar de negociar un ERO que “garantisca les mateixes condicions” que l’expedient que es va tancar l’abril del 2023. També va reivindicar negociar un ERTO mecanisme RED, o un pla amb garanties similars i que el complement salarial haurà de garantir fins al 90% del salari, entre altres qüestions.

“La direcció de l’empresa s’ha compromés a valorar la nostra proposta, argumentant a més que mai va preveure com a única alternativa l’acomiadament amb recontractació el 2027 de 996 persones, i està disposada a treballar sobre altres alternatives, ja que, com és ben sabut, hi haurà càrrega de treball per a aquest excedent el 2027”, va dir en un comunicat el sindicat majoritari.

Proposta d’Intersindical

Per part seua, STM-Intersindical va defensar una “reducció substancial” de la proposta d’excedent de plantilla, reforçant equips de treball davant els “ritmes exhaustos” de la planta. Per a les eixides definitives, ha demanat prejubilacions fins als 53 anys, com en l’ERO anterior.

Per a la resta d’ocupacions afectades, el sindicat s’ha mostrat partidari d’un “ERTO rotatori (RED o no RED) sense pèrdua salarial” i que, en cas d’esgotar-se el subsidi de desocupació, l’empresa el complemente. Així mateix, ha insistit que “totes les eixides han de ser totalment voluntàries”.

De la mateixa manera, STM va reclamar “retrocedir de l’acord d’electrificació i anul·lar, tal com diu l’empresa, la ”reducció de costos salarials“ pel fet que no ha vingut la famosa plataforma GE2 del vehicle elèctric”.

STM va exposar que es tracta del quart ERO en cinc anys i el segon des de l’acord de l’electrificació. “Els més de 20 anys de majoria d’UGT firmant convenis ens han portat a una gran quantitat de retallades i sobretot, a una terrible destrucció d’ocupació”, que ha deixat la planta en la “mínima expressió de treballadors en els quasi 50 anys de vida de Ford Almussafes”.

“Una desgràcia que no sols afecta les persones que treballem en Ford, també a l’ocupació industrial i el sector auxiliar de l’automòbil del territori valencià. I tot això, malgrat la pluja permanent de milions d’euros públics per a Ford. Per això, exigim un compromís social amb la plantilla i el poble valencià”, va concloure.