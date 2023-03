La Generalitat declara caducat el canvi d’ús de terrenys de la macroplanta fotovoltaica Magda de Castelló

La Generalitat Valenciana declara caducat el procediment de canvi d’ús de terrenys de les Coves de Vinromà, el municipi de la Plana Alta en què es projecta la macroplanta solar fotovoltaica Magda. La Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient ha enviat a l’Ajuntament la comunicació de la caducitat del document d’abast de l’estudi ambiental i territorial estratègic (Daeate) del projecte de zonificació del sòl rural en el municipi. Aquest document és un dels informes necessaris per a modificar l’ús dels terrenys públics, d’acord amb la Llei d’ordenació del territori, un pas requerit per a poder instal·lar altres activitats en sòl agrícola.

L’Ajuntament va sol·licitar el 2018 un projecte de zonificació del sòl rural en el municipi, que necessita un estudi ambiental per a efectuar-se, argumentant que hi ha un projecte interessat en la zona que requereix més ocupació dels terrenys, sense detallar el projecte o les parcel·les concretes, segons fonts coneixedores del procediment. Aquest és un dels passos necessaris per a modificar usos del sòl o actualitzar plans urbanístics. La compatibilitat urbanística només permet una ocupació del 20% de les parcel·les rurals per a activitats complementàries amb l’ús agrícola i el consistori va plantejar que s’elevara fins al 80%, apunten les mateixes fonts.

El 2020, el Consell va emetre el Daeate, un primer pronunciament de l’òrgan amb competències en medi ambient dirigit al promotor, que té per objecte delimitar l’amplitud, el nivell de detall i el grau d’especificació que ha de tindre l’estudi ambiental estratègic. Des d’aquesta emissió, l’Ajuntament tenia dos anys per a enviar la documentació que argumentara el canvi en l’ús del sòl, els objectius ambientals, territorials, les afeccions legals i altres indicadors per a mesurar l’impacte del canvi.

A la conselleria no ha arribat cap document relacionat, per la qual cosa declaren caducat el procediment. Així doncs, s’arxiva el procés d’avaluació ambiental i el municipi no pot continuar amb els tràmits per a canviar l’ús del sòl. La caducitat “deixa sense objecte el procediment d’avaluació ambiental relatiu a aquest pla i, per tant, requereix un acte formal declaratiu emanat de l’òrgan competent en matèria d’avaluació ambiental”, apunta la resolució, ja comunicada a l’Ajuntament. El consistori té un mes per a recórrer contra el procés administratiu i prepara una reunió amb els responsables de la Generalitat Valenciana per fer les seues al·legacions.

Els tràmits de zonificació del sòl són processos paral·lels i independents de les declaracions d’impacte ambiental de projectes com les plantes fotovoltaiques. Així doncs, encara que el projecte Magda té el vistiplau del Ministeri per a la Transició Ecològica, amb informes contraris de la Generalitat Valenciana i el rebuig del parlament autonòmic, els terrenys sobre els quals pot projectar-se no tenen encara l’autorització per a aquest ús.