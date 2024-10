La Generalitat Valenciana encara no té sòl per a començar a construir els 10.000 habitatges socials promesos al març

El pla anunciat a so de bombo i platerets per Carlos Mazón per a construir 10.000 habitatges protegits no acaba d’arrancar. Sis mesos després d’anunciar la mesura, que recicla part de les accions adoptades per l’executiu anterior, la Generalitat Valenciana encara no disposa de sòl per a mostrar als promotors que hauran de construir el gros del compromés.

El gros del pla consisteix en el fet que els ajuntaments cedisquen sòl a la Generalitat perquè aquesta els cedisca als promotors i construïsquen habitatge a un preu més baix que el del mercat lliure. Més de 7.000 d’aquests habitatges depenen de la voluntat d’ajuntaments i constructors. El decret d’habitatge protegit, que està en fase d’elaboració, proposa com a al·licient la pujada del preu d’aquests mòduls i crea una fórmula variable per a apaivagar les crítiques dels promotors, augmentant la quantia a 2.400 euros el metre quadrat. A l’agost, eren més de 185 els ajuntaments que van subscriure el conveni i van començar a cedir parcel·les.

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge, que dirigeix Susana Camarero, reconeix en una resposta parlamentària que el pla, de moment, és un intangible. “Gran part de les parcel·les oferides per part dels ajuntaments estan en fase d’estudi tècnic, jurídic, econòmic i urbanístic, per a determinar si el sòl oferit és ”edificable“ d’acord amb les característiques previstes en el pla”, afirma en resposta a la diputada del PSPV-PSOE María José Salvador.

La socialista va preguntar pel detall dels metres quadrats i els municipis per a fer els habitatges emmarcats en el Pla Viu al juny. La resposta, datada l’última setmana de setembre, indica a més que “encara no és possible determinar ni quantificar el sòl ‘edificable’ cedit pels ajuntaments més enllà de les dades aportades”.

A això se sumen els problemes amb els concursos de sòl públic per a habitatges de lloguer assequible, actuacions prèvies al pla esmentat. Al juliol, la Generalitat va tornar a ampliar el termini, perquè el concurs per a construir els 700 habitatges va quedar desert. En el cas de Sagunt, es van cedir solars per a la construcció de 200 habitatges en règim de lloguer assequible i, com que van quedar deserts els concursos, es plantegen una altra modalitat encara per definir.

En el seu discurs en el debat de política general, el president de la Generalitat va prometre que abans d’acabar l’any licitaria mil d’aquests habitatges. A l’estiu, el Consell va informar que s’ha iniciat la licitació del concurs de dret de superfície per a aquests 700 que han quedat deserts, que comprén 13 parcel·les en huit municipis.

La parlamentària socialista responsable d’habitatge denuncia que “sis mesos després de la presentació del pla estrela de Mazón en matèria d’habitatge, la conselleria reconeix que hi ha zero metres quadrats cedits de sòl edificable per part dels ajuntaments. El temps passa i es demostra que no és més que fum i un PowerPoint”. L’exconsellera d’Habitatge retrau que “les úniques mesures que avancen” siguen el decret d’habitatge protegit, que incrementa el preu per metre quadrat o “eliminar la permanència de la qualificació d’aquests habitatges”, que queda indefinida en el text en elaboració. Això suposa, afirma Salvador, “acceptar les condicions dels que veuen l’habitatge com un negoci. Mazón està cada dia més lluny de garantir el dret a l’habitatge a totes les persones que necessiten habitatge a preu assequible”, denuncia.