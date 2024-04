Un informe del secretari afirma que el sou de l’alcaldessa Catalá com a professora de la VIU és “d’accés reservat”

“El detall dels ingressos de regidors i regidores i de les altres persones obligades a formular aquesta mena de declaració, obtinguts en les altres activitats declarades, no és publicat. Només es publiquen la retribució percebuda en l’exercici del seu càrrec i la relació de la resta de les activitats que desenvolupen, sense la menció concreta de les retribucions que pogueren percebre en cadascuna. Aquesta dada és contingut propi de la declaració de béns i drets patrimonials que es custodia en el Registre Municipal d’Interessos, i es considera una informació d’accés reservat en els termes de l’article 36 del ROP”.

Un informe del secretari general i del ple de l’Ajuntament de València remés al Síndic de Greuges el 23 de febrer passat es pronuncia així pel que fa a la queixa presentada pel PSPV sobre l’ocultació per part de l’alcaldessa de València, María José Catalá, del PP, del seu sou com a professora de la Universitat Internacional de València (VIU) que ella mateixa va vendre al Grupo Planeta el 2013 com a consellera d’Educació, moment en què a més el seu segon tinent d’alcalde i actual portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, n’era el rector.

Encara que Catalá té dedicació exclusiva com a alcaldessa, manté vigent la compatibilitat que l’Ajuntament li va autoritzar el 29 de desembre de 2022 quan exercia de portaveu del PP en l’oposició. Malgrat tot, mai ha fet públiques les seues remuneracions i actualment com a alcaldessa tampoc ha aclarit si continua fent classes de manera efectiva i si cobra per això.

En la seua queixa, la portaveu socialista, Sandra Gómez, argumentava que tant ella com l’edil de Vox José Gosálbez, amb dedicació exclusiva, però amb una compatibilitat autoritzada per a exercir com a advocat, vulneraven la normativa en matèria de transparència.

A pesar que en els informes de compatibilitat del secretari s’assenyala que “s’ha de mantindre, tal com exigeixen les normes aplicables, la condició de marginalitat respecte de l’activitat principal tant en ingressos, com en dedicació laboral”, assenyala Gómez que és impossible que el ple “puga analitzar en l’atorgament d’aquesta compatibilitat la condició de marginalitat requerida sense el coneixement sobre el volum de les retribucions percebudes d’aquestes activitats econòmiques”.

No obstant això, el Síndic dona per tancada la queixa per considerar vàlid l’informe del secretari. Amb tot, el portaveu adjunt del PSPV, Borja Sanjuán, ha assegurat que han recorregut contra el tancament de la queixa perquè entenen que és “una barbaritat que la informació sobre on treballa l’alcaldessa fora de la seua responsabilitat municipal i quant cobra puga considerar-se informació reservada, és de primer de transparència”.

Segons Sanjuán, “el que no pot fer l’Ajuntament és reclamar-nos aquestes dades i després guardar-se-les per a ells, qualsevol ciutadà ha de tindre la certesa que els que defensen els seus interessos no tenen un conflicte d’interessos, entendre que això pot ser informació reservada és carregar-te el principi de transparència i això és una obligació de les administracions”.