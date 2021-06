L’advocat detingut en l’operació contra el blanqueig de la màfia russa abandona una immobiliària de luxe d’Altea sense empleats

Amb la ressaca de les detencions per la presumpta xarxa de blanqueig de capitals de la màfia russa a Benidorm i Altea, l’advocat detingut Alexey Shirokov comença a fer moviments en les seues empreses. L’operació Testudo, comandada per la Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció, es va saldar amb la detenció de Shirokov i d’alguns càrrecs locals del Partit Popular, com l’actual edil de Seguretat de l’Ajuntament de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, amb qui el presumpte malfactor va mantindre comprometedores converses telefòniques punxades per la Policia, o Jaime Sellés, exregidor a Altea pel PP del mateix ram.

El 4 de juny passat, Shirokov va deixar de ser administrador solidari d’Almar Altea Europromociones SL, una firma dedicada a la promoció immobiliària propietat d’Igor Shchegolev. Des del 4 d’abril passat figura com apoderat Alexander Kim Yegorov, que només apareix en aquesta firma, segons les dades consultades en el Registre Mercantil. L’empresa està domiciliada a Altea Hills, una zona de residències de luxe de la localitat amb una forta presència de ciutadans russos.

Amb un capital d’1,5 milions d’euros, Almar Altea Europromociones SL és una instrumental sense empleats. El seu objecte social, a més de la promoció immobiliària i operacions urbanístiques, inclou l’“execució de tota mena d’obres públiques i privades, per a l’Estat, província, municipi o comunitat autònoma”, així com obres a l’estranger.

Shirokov continua sent apoderat en tres firmes domiciliades a la província d’Alacant: Marmedel SL, Complejo Urbanístico Altea SL i Mikhand Iberia Group SL. Les dues primeres mercantils estan domiciliades en la mateixa direcció que la immobiliària Almar Altea Europromociones SL. Shirokov va ser nomenat apoderat de Complejo Urbanístico Altea SL el 12 de febrer de 2019, un dia després que es produïra una ampliació de capital de 443.000 euros. Nadezhda Zhizhina, detinguda en l’operació policial contra la pretesa trama de la màfia russa, figura com a administradora única d’aquesta firma.

En una altra empresa, Fusión y Creatividad Gallega SL, domiciliada a Altea i dedicada a la restauració, de la qual Shirokov va ser apoderat, l’advocat va coincidir amb dos més dels principals detinguts en l’operació policial contra l’hampa: Mikhail Zhizhin, exadministrador únic, i Nikolai Mitiurev, actual administrador únic. Zhizhin és, segons els informes policials que consten en el sumari, un “empresari i polític rus relacionat amb la criminalitat organitzada”. Nikolay Mityurev, de la seua banda, hauria exercit com el pretés captador de clients entre inversors i mafiosos russos i actuava com a intermediari amb els empresaris espanyols.

Els detinguts haurien sigut els representants en la costa alacantina de presumptes mafiosos de la cúpula del crim organitzat rus. Merab Dazhangveladze, Vasily Khristoforov, Mikhail Danilov, Maxim Lalakin i Boris Zingarevich, vertaders objectius de l’operació Testudo, se situen a la part més alta de la jerarquia de l’hampa de l’est, segons dades d’intel·ligència policial d’Europol. Tots són “lladres de llei” (Vory V Zakone) i haurien blanquejat part del seu ingent botí criminal en el desenvolupament immobiliari de localitats com Altea o Benidorm aprofitant la presència important de ciutadans russos.

La presumpta xarxa criminal a gran escala, segons Europol, està implicada en activitats delictives que passen per l’assassinat, el narcotràfic, el tràfic d’armes, el tràfic d’éssers humans i l’extorsió i tenia terminals a Europa, Amèrica del Sud i els Estats Units. Europol, que va donar alta prioritat al cas des de l’inici de la investigació secreta fa set anys, adverteix que la presumpta xarxa mafiosa pretenia “controlar sectors clau de l’economia espanyola” com el turisme.

La presumpta xarxa mafiosa va comptar amb l’ajuda sobre el terreny de càrrecs municipals del PP, empresaris, assessors fiscals i membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat que facilitaven tràmits d’estrangeria i exercien tasques il·legals de seguretat i cobrament de deutes. De fet, l’empresari Alexey Shirokov militava en el PP, que li va obrir un expedient informatiu arran de la seua detenció.