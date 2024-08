L’Alcúdia de Crespins i Canals posen ‘respiració assistida’ al riu Sants per la sequera

El riu Sants, un aiguamoll de menys de 5 quilòmetres a la comarca de la Costera, viu un moment crític al seu pas per les localitats de l’Alcúdia de Crespins i Canals, a causa de la sequera. Això ha empés els ajuntaments a prendre mesures extraordinàries d’aportacions d’aigua per a preservar la fauna aquàtica autòctona que compta amb espècies autòctones com ara caragols, tortugues o colobres d’aigua.

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins, ha abocat 20.000 litres d’aigua de pou. L’aigua s’ha abocat a través d’un camió cisterna, en un tram del riu caracteritzat per la impermeabilitat del terreny que és argila blanca, i per aquest motiu encara hi perduren tolles on es troben amb vida peixos, caragols i fauna autòctona.

Expliquen des de l’Ajuntament que es tracta d’una mesura urgent amb què es pretén aconseguir d’aquesta manera augmentar el contingut d’aigua en el llit i facilitar així la supervivència de les espècies. Aquestes actuacions es faran periòdicament fins que el riu torne a tindre aigua. D’aquesta manera, com han explicat des de l’Ajuntament, es mantindrà una zona “amb fauna autòctona per a poder fer des d’ací la repoblació d’aquestes espècies en el llit”.

Per la seua banda, l’Ajuntament de Canals ha construït un sistema de canonades per a transportar aigua d’un pou propietat seua cap a la zona del Gorg de l’Omet i cap a la resta del llit. Aquest dijous mateix, ja es pot veure una làmina d’aigua en la zona i al llarg de demà esperen que córrega per tot el llit.

Enfrontament ajuntament i regants

A Canals especialment es viu a petita escala l’històric problema en molts territoris d’encaix entre l’ús de les aigües per a l’agricultura i el manteniment dels cabals mínims per a la supervivència de la biodiversitat.

Des de l’Ajuntament de Canals s’ha assenyalat directament els agricultors regants, a qui ha retret que utilitzen el riu “com un pou”, posant en perill la seua biodiversitat. Per això ha demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que exigisca als agricultors que limiten els regs, a més que es controlen les extraccions il·legals perquè no es produïsca una sobreexplotació.

Per la seua banda, els agricultors han retret al consistori que, si considera que hi ha extraccions il·legals, que les denuncien a la justícia, però que no facen acusacions generals. També els recriminen la falta de diàleg, un diàleg que reclamen des de l’hivern passat per a pactar aportacions d’aigua dels pous, i també que s’aborde la canalització del riu, una proposta que rebutja l’Ajuntament, que explica que, per a defensar la biodiversitat, s’ha de mantindre el llit natural del riu.