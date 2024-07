L’Arquebisbat de València ofereix en el seu web el contacte amb el docent acusat de teràpies de conversió de persones LGTBI

Federico M. V., responsable del Centre d’Orientació Familiar de la Diòcesi (COF) Mater Misericordiae de València, va confessar a un reporter de La Sexta les seues polèmiques teràpies de conversió sexual a persones LGTBI. Fa dos anys, l’advocat Saúl Castro denunciava en una entrevista amb elDiario.es que el docent mateix promocionava les teràpies. Aquesta mateixa setmana, després de les denúncies d’uns quants dels seus antics alumnes del col·legi Mare Josefa Campos d’Alaquàs (València), centre educatiu concertat, la Conselleria d’Educació va denunciar els fets davant la Fiscalia. No obstant això, les pàgines web de l’Arquebisbat de València i de la Conferència Episcopal Espanyola continuen oferint el contacte del COF que dirigeix el docent, incloent-hi un número de telèfon mòbil, un correu electrònic i l’adreça de l’Antic Convent del Corpus Christi de València, en l’avinguda de Guillem de Castro.

El “camp de treball” de l’entitat consisteix, segons indica, a “acollir, ajudar a discernir i acompanyar les persones o els matrimonis que tenen o han tingut patiments en les relacions interpersonals o en el seu procés de maduració”. De l’atenció telefònica s’encarrega Federico M. V., “preferentment a les vesprades” (encara que ja ningú atén les telefonades, segons ha pogut comprovar aquest diari).

Fonts de l’Arquebisbat de València es desvinculen de l’entitat i la cataloguen com una associació pública de fidels amb els seus propis estatuts. Així doncs, el COF no manté una “dependència efectiva” de l’Arquebisbat, que, malgrat això, ha obert una investigació i assegura que “estan fent-se passos en totes les direccions” per a esbrinar els fets. “Nosaltres no hem rebut ni denúncia ni queixa, no tenim ni idea del que ha pogut passar ací”, afigen les mateixes fonts. La direcció del col·legi Mare Josefa Campos d’Alaquàs, per part seua, manté silenci sobre la situació del docent de la seua plantilla.

Façana del col·legi Mare Josefa Campos d’Alaquàs (València). Jorge Gil (Europa Press)

Federico M. V. va detallar a un reporter del programa Más vale tarde, de La Sexta, el seu treball amb menors entre 16 i 18 anys. El professor, president durant quasi dues dècades de l’Associació Catòlica de Mestres de València, va reconéixer, sense saber que el gravava una càmera, que podia ser sancionat amb una multa de fins a 160.000 euros, tal com preveu la llei autonòmica d’igualtat de les persones LGTBI, que prohibeix aquesta mena de teràpies.

L’Associació Espanyola contra les Teràpies de Conversió, per part seua, ha anunciat que presentarà una denúncia davant la Fiscalia pel fet de considerar que els fets podrien emmarcar-se en l’article 510.2.a) del Codi penal per lesionar la dignitat de les persones mitjançant accions que comporten humiliació, menyspreu o descrèdit de col·lectius protegits.

L’entitat, en declaracions a Europa Press, ha expressat el seu “rebuig absolut als fets reportats en mitjans en relació amb la promoció i la pràctica de teràpies de conversió per part d’un docent del col·legi Mare Josefa Campos d’Alaquàs, així com en el Centre Diocesà d’Orientació Familiar Mater Misericordiae de València” que dirigeix Federico M. V. L’associació també adverteix que aquestes pràctiques prohibides per llei “continuen absolutament vigents en l’actualitat”.

Teràpies “aberrants” i “inconstitucionals”

El PSPV-PSOE ha presentat una declaració institucional en les Corts Valencianes amb l’objectiu que el PP i Vox es posicionen sobre els casos recents casos de teràpies de conversió sexual a alumnes. El portaveu socialista, José Muñoz, ha recordat que aquesta mena de teràpies, que ha titlat d’“absolutament aberrants”, són “inconstitucionals i atempten contra els drets humans”.

Compromís, per part seua, ha sol·licitat la creació d’una comissió d’investigació parlamentària “perquè la societat valenciana puga saber què ha passat i si s’ha esdevingut en més llocs”, segons ha dit el portaveu de la formació en la cambra autonòmica, Joan Baldoví.