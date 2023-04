El memorial que recordarà als 2.238 afusellats del franquisme en el 'paredón de España' comença a construir-se a l'abril

Les obres del mausoleu i centre d'interpretació que recordarà les més de 2.238 persones assassinades pel franquisme en el denominat 'paredón de España', al Terrer de Paterna començaran aquest mes d'abril i duraran fins a mitjan octubre

Així ho han explicat responsables de l’empresa pública Tragsa, encarregada de l’obra, durant l’última visita de supervisió dels terrenys on s’executarà, a la qual ha assistit la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, i també representants de l’Ajuntament de Paterna.

El memorial, que s’instal·larà en un dels quadrants del Cementeri de Paterna, compta amb un pressupost de licitació de 733.000 euros i inclou un espai per a 1.445 ossaris, així com un espai expositiu i centre d’interpretació.

Els ossaris serviran, com ha explicat la consellera de Qualitat Democràtica, per a donar “un lloc digne” a les restes que, una vegada exhumades les víctimes, no puguen ser identificades, “després d’estar 80 anys en una fossa comuna, en molts casos sense nom”.

Pérez Garijo ha assenyalat també que, a més de mausoleu, “el memorial comptarà amb un centre d’interpretació on tots els valencians i valencianes puguen vindre per a saber què va passar al nostre país; perquè els països que no coneixen la història pròpia estan condemnats a repetir-la i nosaltres volem dir que això no ha de succeir mai més”.

L’obra

La conselleria explica que el tractament de l’espai, els materials i les textures “respon a la idea de sobrietat i puresa, d’esperit unitari i col·lectiu”.

L’espai forma una parcel·la de 800 metres quadrats en forma de rectangle de 47,43 per 19,78 metres, delimitat per una filera de xiprers preexistents i de nova plantació que crearan un tapís verd.

Els ossaris configuren un sistema de cel·les de formigó prefabricat. El nombre d’altures no superarà les sis unitats per a garantir el contacte visual. Cada cel·la, a més, disposarà d’una inscripció amb un número d’identificació i el nom complet de la víctima concreta.