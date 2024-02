Més d’un segle d’història de la Nau de Sagunt: passat industrial, escenari de ‘Les troianes’ i futur incert

El 2019, l’antiga Nau de Tallers d’Alts Forns del Mediterrani, més coneguda actualment com la Nau de Sagunt, complia un segle de vida; cent anys d’història en què aquest emblemàtic immoble industrial ha ‘viscut’ el creixement del Port de Sagunt al voltant d’una puixant indústria siderúrgica, la Guerra Civil o la depressió que va suposar el tancament dels Alts Forns a mitjan anys huitanta del segle passat. I ha acabat convertint-se en símbol d’una època reconvertit en contenidor cultural que no acaba d’enlairar.

La Nau, coneguda en alguns àmbits per la seua estètica i monumentalitat com la ‘catedral de la indústria’, va ser construïda el 1919 per a acollir-hi els tallers de caldereria, reparació de locomotores i faenes de fosa i ajust de la indústria metal·lúrgica. No obstant això, al començament del segle, com va passar uns anys abans amb la indústria que en va propiciar la construcció, va patir la seua pròpia reconversió.

El 24 de febrer de 2000, el president de la Generalitat llavors, el també exministre Eduardo Zaplana, va anunciar en el Teatre Romà de Sagunt el projecte de la ‘Ciutat de les Arts Escèniques’, una d’aquestes grandioses iniciatives impulsades en el seu moment pel Partit Popular al capdavant de la Generalitat Valenciana que finalment quedaria en no res, i que havia d’incloure l’antiga Nau de Tallers com un dels seus escenaris més emblemàtics (juntament amb el Teatre Romà esmentat).

El 22 de setembre de 2001, un any i mig més tard, la Nau de Sagunt acollia l’estrena mundial de l’adaptació de la tragèdia d’Eurípides Les troianes, un muntatge de La Fura dels Baus dirigit per l’actriu grega Irene Papas (morta el 2022) i que fins i tot va comptar amb una escultura de l’arquitecte valencià Santiago Calatrava com a part del seu escenari. Aquella fita, que a penes tindria continuïtat, va comptar fins i tot amb la presència de la reina Sofia. La inversió de la Generalitat per a l’adequació del recinte com a escenari teatral va ascendir aproximadament a uns 30 milions d’euros. Posteriorment, ha acollit algunes representacions del festival estiuenc Sagunt a Escena, un congrés de patrimoni industrial i poca activitat més.

Canvi de titularitat

El gener del 2018, huit anys després que la Nau acollira el seu últim esdeveniment cultural, la Generalitat Valenciana del primer govern del Botànic (PSPV-Compromís) va adquirir aquest immoble emblemàtic a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) –integrada en el Ministeri d’Hisenda– en una operació valorada en 3,8 milions d’euros.

El novembre del 2019 es va licitar el contracte de rehabilitació d’aquest espai per 1,7 milions d’euros aproximadament. Es tracta del projecte de recuperació i posada en valor de la nau, que consta d’un gran espai únic d’uns 10.000 metres quadrats, dividit en quatre naus (dues de centrals de 22,50 metres d’amplària i dues de laterals de menys alçària i 15 metres d’amplària).

Les actuacions preveien la millora i la posada a punt de totes les instal·lacions interiors –incloent-hi la reparació de la teulada, molt deteriorada– i s’havien d’arreglar els camerinos, habilitar lavabos públics independents i adaptats i la reparació de la maquinària deteriorada. A l’exterior, la intervenció se centrava en el paviment i la vegetació en el perímetre de la nau, així com en l’adequació de l’aparcament.

Quant al disseny interior, el projecte descrivia un “espai diàfan” que generen les naus l’organització de les quals s’havia de fer “amb una sèrie de particions desmuntables, definint un espai per a servei d’àpats en la zona oest de la petita nau sud, una zona d’emmagatzematge en la zona est de la resta de les naus i generant diversos espais en què desenvolupar les activitats artístiques en l’espai restant”. No obstant això, el mes d’abril passat, l’empresa adjudicatària de les obres de rehabilitació, Binaria Compañía General de Construcciones SL, va renunciar al projecte per la pujada de costos.

L’Ajuntament reclama a la conselleria

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sagunt insta la Conselleria de Cultura a intervindre de manera immediata en la Nau per solucionar els problemes visibles en el tancament i en totes les qüestions que requerisquen una intervenció urgent que n’evite la deterioració. Així mateix, reclamen a la Generalitat que genere el pressupost necessari per a tornar a licitar el projecte de rehabilitació per a convertir la Nau en un espai polivalent.

De la mateixa manera, sol·liciten a Cultura informació sobre l’estat de l’expedient del projecte que va quedar paralitzat després de la renúncia de l’empresa adjudicatària.

I mentre, la Nau, el que havia de ser un dels contenidors culturals més importants de la ciutat, fa ja 14 anys que no acull més que pols i terra.