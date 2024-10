El nou director de l’Agència Valenciana Antifrau manté bloquejats informes des del seu nomenament

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) compliex diumenge quatre mesos sense publicar els seus informes de resolució de conclusió d’actuacions d’investigació. Els dos últims es van publicar el 27 de juny passat. Durant tota l’última etapa del mandat anterior de Joan Llinares com a director de l’AVA, l’entitat publicava els informes per tandes mensuals, amb tota puntualitat. No obstant això, després del nomenament d’Eduardo Beut per part del PP i Vox, el 15 de juliol passat, Antifrau manté bloquejada la publicació dels informes, segons confirmen fonts de l’entitat consultades per elDiario.es.

A pesar que el reglament de l’AVA no estableix un termini concret per a la publicació dels informes, els ritmes de la casa s’han parat de colp amb l’arribada de Beut, un càrrec molt pròxim a l’expresident autonòmic Eduardo Zaplana. Fonts de l’agència emmarquen el retard de la publicació dels informes en el “període de canvi” amb l’elecció del nou director. Les mateixes fonts també avancen que “s’introduirà alguna millora” en relació amb el procediment de la publicació, de la protecció de dades i “dels continguts mateixos”. “És una cosa normal”, afirmen.

El 2023, segons les dades que consten en la memòria anual de l’agència, es van tramitar 63 expedients d’investigació, els informes de conclusions dels quals estan publicats en la pàgina web d’Antifrau. Durant els set anys de mandat de Llinares, l’agència va publicar quasi 300 resolucions d’investigació.

El Reglament de funcionament i règim interior de l’AVA estableix, en l’article 40, que, una vegada finalitzada la tramitació de l’expedient d’investigació, el director de l’entitat podrà acordar l’arxivament de les actuacions, la formulació de recomanacions, propostes de sancions i fins i tot el trasllat al ministeri fiscal (en cas que hi haja indicis de conductes o fets presumiblement constitutius de delicte) o al Tribunal de Comptes, si se’n poguera derivar una possible responsabilitat comptable.

D’altra banda, l’article 13 de la llei de creació de l’agència preveu un termini màxim de duració de les actuacions de sis mesos des de l’acord d’inici de la investigació, amb la possibilitat d’una ampliació motivada de sis mesos més a causa de la complexitat del cas.

Els primers tres mesos de Beut

L’aterratge d’Eduardo Beut en l’AVA ha estat envoltat de diverses polèmiques. A més de l’acomiadament de Teresa Clemente (directora adjunta de l’entitat amb Joan Llinares i funcionària clau en la denúncia del cas Blasco) i de Gustavo Segura (rival de Beut en el procés de selecció en les Corts Valencianes), sis investigadors han eixit de l’entitat en desbandada.

Beut també va derogar el Codi ètic de l’Agència Antifrau i va eliminar el comité que investiga les denúncies internes. Ho va fer quatre dies després de saber que havia sigut denunciat per preteses “greus infraccions” del codi.

El director de l’AVA manté un altre front obert pels informes pericials que l’agència confecciona, en funcions d’auxili judicial, en causes rellevants de corrupció. La Fiscalia Anticorrupció va sol·licitar fa poc que Gustavo Segura, responsable dels informes pericials del cas Azud, els ratificara en el marc de la instrucció. No obstant això, un escrit firmat per la lletrada de l’AVA, Sonia Folgado, es va desentendre de la petició de la Fiscalia recordant que Gustavo Segura va ser destituït el 2 de setembre passat i, per tant, ja “no té accés als expedients administratius d’investigació d’aquesta Agència en què ha participat”.

Segura ja es va encarregar d’informes pericials anteriors en causes de corrupció com el cas Erial, en el judici del qual va comparéixer com a perit. El 2023, segons la memòria de l’AVA, diversos jutjats valencians van sol·licitar a l’entitat un total de huit informes pericials. Des de la seua creació, Antifrau ha dut a terme un total de 31 “col·laboracions processals”.

En el cas dels informes elaborats sota la supervisió de Gustavo Segura, anterior cap d’Investigació de l’entitat, el seu polèmic cessament no incumbeix la ratificació de les pericials davant el Jutjat d’Instrucció número 13 de València, responsable de les perquisicions del cas Azud. De fet, tal com ha informat El Confidencial, el funcionari ja ha sigut citat per a ratificar els informes, malgrat les traves d’Antifrau.