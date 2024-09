La patronal valenciana compromet Feijóo i Mazón en exigir als partits i al Govern la quitació del deute que rebutja el PP

Pocs temes, per no dir-ne cap, han posat d’acord en els últims anys els grans partits polítics, la patronal, els sindicats i la societat civil de la Comunitat Valenciana com la reforma del sistema de finançament autonòmic. Una reforma que sempre ha inclòs més fons per a finançar els serveis públics, però també una quitació de l’inflat deute de més de 50.000 milions d’euros que arrossega l’Administració valenciana, la major part generat des del 2009 pel mateix infrafinançament. Però aquesta unanimitat, que es va plasmar en la creació de la Plataforma per un Finançament Just amb la unió de tots els agents socials i formacions polítiques menys Vox, s’acaba de trencar per l’estratègia del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i del president de la Generalitat, Carlos Mazón, de dinamitar el consens i renunciar a una condonació del deute que sí que tindran autonomies com Catalunya.

Tanta és la unanimitat suscitada i secundada amb saberuts informes científics que ha quantificat aquest deute il·legítim que la Confederació Empresària Valenciana, poc inclinada a discursos incendiaris, ja fa setmanes que encoratja els partits perquè exigisquen al Govern de Pedro Sánchez una condonació del deute de més del 70%. En una línia similar es va posicionar la setmana passada l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), que representa les grans companyies valencianes com Vectalia, Mercadona, Chocolates Valor, Baleària o Grupo Dacsa, defensant la negociació bilateral “si fa falta” per al canvi de sistema, una manera d’abordar la problemàtica que també rebutja Feijóo.

La postura de l’empresariat valencià posa en dificultats serioses el PP nacional i el de la Comunitat Valenciana, que continuen mantenint que la quitació del deute és un “parany” del Govern i s’ha limitat a proposar en les Corts Valencianes que reclame a l’executiu de Sánchez un fons transitori per a incrementar els fons que rep la Comunitat Valenciana fins que s’aprove el nou sistema de finançament. De fet, en el PP valencià hi ha qui en privat reconeix que negar-se en banda a una quitació que sí que tindran altres autonomies és “pegar-se un tir al peu”, més encara quan l’acord amb Catalunya tirarà avant i la valenciana és la segona autonomia amb més deute per capita.

El president d’AVE, Vicente Boluda, va instar a “encetar el meló” d’“una vegada per totes” de reformar el sistema de finançament autonòmic i va apostar per aprofitar l’“oportunitat històrica” que s’obri arran del contingent català per a negociar “d’una manera o una altra”. “Ja fa 15 o 20 anys que estem amb diferents governs de diferents sentits i colors i ací no s’ha mogut ni una fitxa”, va lamentar. Amb el mateix Boluda, amb el president de Mercadona, Juan Roig, i tota la plana major d’AVE davant, es va comprometre Feijóo a donar suport a les seues tesis quant al finançament. “Teniu raó en el fons i en la forma”, va arribar a dir als empresaris el president del PP en un acte a València.

Ruth Merino, portaveu del Consell: “El problema és de finançament i no d’endeutament”

Mentre els empresaris enxiqueixen al PP els espais per on traure cap, el Govern de Mazón en boca de la seua portaveu i consellera d’Hisenda, Ruth Merino, ha tornat a mantindre dimarts que la seua proposta de fons transitori és la millor, perquè és l’“immediat”, al mateix temps que considera que la quitació del deute és un “pegat” i ha garantit que no negociarà aquesta qüestió amb el Govern de manera bilateral i “amb la porta tancada”.

Merino ha reiterat que la “principal exigència” de l’executiu valencià és el fons d’anivellament, com així ho exigeixen “totes les comunitats autònomes governades pel PP”, ha remarcat. A més, per al Consell, aquest seria un “primer pas” en la reforma del sistema de finançament que “aplanaria molt el camí”, per la qual cosa el “consens posterior” resultaria “molt més fàcil i assequible”.

Per això, ha demanat “no desenfocar” sobre aquesta qüestió i ha insistit que “el prioritari i fonamental” és exigir el fons d’anivellament. En aquest context, ha lamentat que “a l’altra banda” hi haja un Govern d’Espanya que ha posat “un mur i un bloc als problemes de la Comunitat Valenciana”. “Ens centrarem en això”, ha subratllat en referència al fons.

Sobre la quitació del deute, Merino ha valorat que, encara que solucionaria la situació “d’un dia per a un altre” i “aniria bé” pel pagament d’interessos, en uns dos anys “estaríem exactament igual si no se solucionara el problema del finançament”. “El problema és de finançament i no d’endeutament”, ha recalcat la portaveu del Consell, que ha considerat que una hipotètica quitació del deute seria un “pegat”. De qualsevol manera, ha incidit en la importància d’abordar aquest debat “en el fòrum adequat”.

Per això, ha recalcat que el deute “no és fonamental”, perquè el que sí que resulta “fonamental i immediat” és el fons d’anivellament. “El deute és una cosa que està ací i que ens llastra”, ha reconegut Merino, al mateix temps que ha garantit que el Consell “no negociarà res” en un fòrum bilateral amb el Govern “amb la porta tancada”. “Es pot parlar, però no negociar de manera bilateral”, ha assenyalat.