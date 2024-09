La patronal valenciana convida Compromís a exercir la seua influència per a aconseguir una quitació del 70% del deute i un finançament singular

Els empresaris valencians aproven la reforma del model de finançament que impulsa l’esquerra i insten Compromís a pressionar el Govern central per a obtindre millores en el model valencià. La patronal creu que s’ha d’aprofitar el moment i reivindicar les necessitats valencianes en la negociació que s’obri en el Congrés dels Diputats i en els consells de política fiscal i financera després d’anys de paràlisis i de greuges cap a la Comunitat Valenciana. A la patronal li és indiferent la via de negociació, que arriba anys tard, i farà costat a la que siga més eficaç.

El president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, també vicepresident de la CEOE, es va reunir dilluns amb Compromís per instar la coalició a estrényer en la negociació que s’obri a través de Catalunya. El representant de la patronal ha recalcat el “component important” de la coalició, que, amb dos diputats en el Congrés, té “capacitat per a exigir”, igual que ho han fet altres territoris a través de formacions com ara Coalició Canària, Teruel Existe, el PNB o Bildu.

La patronal comparteix la posició de la plataforma Per un Finançament Just i recalca que no sols és important el fons d’anivellament que ha pactat reclamar el PP, sinó que l’Estat ha d’afrontar el 70% del deute de la Comunitat Valenciana, quantificat pels experts consultats per la Generalitat com a fruit de la falta de recursos any rere any. Per part seua, els valencianistes insisteixen que no donaran suport a la reforma de la llei de finançament si no es resolen els problemes de l’autonomia.

Navarro, que s’ha manifestat pròxim a Compromís en aquestes reivindicacions, ha esbroncat el PP i el PSOE pel bloqueig en la negociació d’un nou sistema. “Són partits amb visió d’Estat i perfectament podien haver acordat aquest canvi de model de finançament; el que demanem, i a més coincidim en aquest cas amb Compromís, és que defensen aquest fons d’anivellament de prop de 1.300 milions d’euros i la condonació del deute”. Segons ha manifestat, la patronal se sent “més còmoda” amb el partit que siga capaç de “solucionar el problema” de l’infrafinançament valencià.

El dirigent de la patronal creu que ha arribat el moment que els valencianistes refermen el pas i exercisquen amb determinació la seua influència: “Demanem a Compromís que defense aquest fons i la condonació del 70% del deute, que és conseqüència del model de finançament”, ha insistit el dirigent empresarial, que insta la Generalitat Valenciana a convocar la taula pel finançament autonòmic com més prompte millor. Preguntat per la bilateralitat, una opció que el PP de Feijóo rebutja, manifesta que advoca per la resposta més ràpida al problema: “Jo no sé si s’allargarà més en el temps una negociació president a president, sobretot amb el mapa polític actual. Jo crec que una negociació ‘un a un’ és temps i, per descomptat, en el que si que estic d’acord és que si el president del Govern crida un president, en aquest cas de la Generalitat, hi acudisca per a parlar de finançament, d’infraestructures, de sanitat, educació o benestar social o immigració”.

En la mateixa línia s’ha mostrat el president de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, que aplaudeix que “s’encete el meló” de la reforma del sistema, reivindica un model “just” per a l’autonomia, siga quina siga la fórmula. En les seues paraules, tant li fa si es negocia “a través del contingent català, o del contingent basc, o del contingent de París”. Boluda s’ha reunit dilluns amb el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España.

El president del lobby empresarial valencià celebra que es done l’“oportunitat històrica” de canviar un model discriminatori. “Ja fa 15 o 20 anys que estem amb diferents governs de diferents sentits i de diferents colors, i ací no s’ha mogut res, no ha mogut ni una fitxa ningú, i el que ha de fer és moure’s”, ha destacat Boluda, que creu que el menys important és que es negocie d’una manera o d’una altra, perquè, “al final, tot s’unirà i al final tot serà un finançament per a tots”.

Arcadi España, que va ser conseller d’Hisenda en l’últim govern socialista de la Generalitat Valenciana, ha assenyalat que un dels elements fonamentals d’aquesta reforma és el volum de deute que moltes comunitats tenen, especialment les mediterrànies, on el Ministeri d’Hisenda oferirà que el Govern d’Espanya assumisca part d’aquest deute, cosa que suposaria “una injecció de liquiditat” a les autonomies.