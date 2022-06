Mónica Oltra descarta dimitir després de la seua imputació: “La frase que defineix la resolució és 'no existeix prova directa'”

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no dimitirà aquest divendres. La vicepresidenta del Consell compareix aquest divendres com a portaveu de l'Executiu autonòmic, com fa de manera ininterrompuda des de 2015 després de cada sessió plenària, on ha confirmat que no deixarà el càrrec.

La dirigent de Compromís i número dos del Govern valencià considera que “no existeix prova directa” és la frase que defineix la resolució judicial pel qual el Tribunal Superior de Justícia es declara competent per a investigar-la per la gestió del seu departament en un cas d'abús d'una menor tutelada per la seua exparella. Oltra fa referència a una part del text judicial que sosté que, dels testimoniatges dels funcionaris que han declarat, es dedueix per la seua similitud que hi ha “indicis plurals” per a “beneficiar la situació processal” del seu exmarit, condemnat per aquests abusos, o per a protegir la seua pròpia carrera política. Oltra defensa la gestió del seu departament i recorda que els funcionaris no van ser citats a declarar en el judici pels abusos. “La conselleria ni ha sigut part ni ha sigut sentida”, ha insistit la també titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

La vicepresidenta del Consell sosté que la querella que origina la investigació, plantejada pel dirigent d'Espanya 2000, és “una cacera política” i ha recordat la denúncia que va interposar a la formació ultra per assetjament en el seu domicili familiar, llegint missatges amenaçadors en xarxes socials cap a ella. La dimissió, considera, és donar per vençuda una batalla contra l'extrema dreta, en línia amb la tesi que ha defensat el seu partit i que va reiterar ahir: “L'extrema dreta no ens impedirà treballar”.

Oltra descarta dimitir en qualsevol fase del procediment judicial. Fer-ho és donar-se per vençuda. “Cap procés judicial, cap fase del procés judicial, canvia la realitat”, ha defensat en la roda de premsa. Preguntada per la pressió que pateix des que es coneguera la investigació per abusos a la menor tutelada, una qüestió que s'ha intensificat en les últimes setmanes, ha respost: “La pressió s'aguanta. Si no, un es dedica a una altra cosa. Em pressiona més acabar amb la llista de dependència. La pressió està a fer bé el treball”.

La consellera valenciana defensa que el seu cas, com apunten des del PP, no té res a veure amb l'expresident Francisco Camps, a qui va exigir dimitir per la seua investigació per corrupció: “La comparació amb la corrupció de PP és odiosa”. La titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives declararà el pròxim 6 de juliol després de l'acord dels magistrats del TSJ valencià, on, assegura, “dirà la veritat com sempre”. “He donat totes les explicacions, tota la documentació, he respost a totes les preguntes”, ha insistit, reiterant: “Mai m'he escapat del control de les Corts ni de les seues preguntes”.