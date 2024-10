PP i Vox bloquegen una iniciativa per a llevar d’edificis públics plaques de l’exconseller condemnat Serafín Castellano

La Mesa de les Corts Valencianes, presidida per la ultradretana Llanos Massó amb el suport del PP, torna a bloquejar la tramitació d’una iniciativa contra la corrupció, perquè considera que conté expressions ofensives. L’òrgan de govern del parlament autonòmic demana a Compromís que reformule una proposta que reclama eliminar les plaques i les commemoracions de l’exconseller Serafín Castellano, condemnat fa poc per corrupció, i de l’ex-vicealcalde de València Alfonso Grau, tots dos del PP.

Segons el text remés al grup parlamentari, la Mesa considera que en la part expositiva de les dues proposicions no de llei “es fan afirmacions inexactes o falses que afecten greument el decor de persones i entitats”, per la qual cosa demana al partit que torne a presentar-la “evitant expressions que puguen resultar ofensives per al decor de persones i entitats” i evita que es debata tal com està.

La proposició no de llei de Compromís reclama “retirar plaques o commemoracions en què figuren els noms de càrrecs públics vinculats a la corrupció”, “condemnar les actuacions provades i sancionades” i “declarar non grates les persones condemnades” per delictes de corrupció o contra la Hisenda pública. El text esmenta expressament les condemnes a l’exconseller Serafín Castellano, que va pactar amb la Fiscalia reconeixent els fets, i l’ex-vicealcalde de València amb Rita Barberà, Alfonso Grau, condemnat a quatre anys de presó per finançament irregular del partit.

L’escrit de la Mesa de les Corts no indica quines són les expressions ofensives o contràries al decor, tan sols fa referència al preàmbul de la proposició no de llei. Eels diputats de Compromís hi indiquen que el PP actuava “com la cova d’Alí Babà”, una expressió emprada per la Fiscalia, i indica que “una vegada més es constata la corrupció vinculada al PP”, recordant investigacions com el cas Taula o Imelsa. La Mesa ja ha vetat altres iniciatives de l’oposició amb el mateix argument, però s’ha negat al fet que Vox reformule propostes xenòfobes.

El 2016 el govern del Pacte del Botànic va començar a retirar les plaques d’edificis públics dels dirigents condemnats per corrupció, començant per l’exconseller Rafael Blasco. Castellano va ser conseller de Justícia, Administracions Públiques, Sanitat i Governació en diferents governs del PP en la Generalitat Valenciana, època en què va inaugurar desenes d’ampliacions en hospitals i centres de salut, amb el distintiu corresponent. Aquestes pràctiques van ser eliminades pel codi de bon govern del Consell de PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida. És a l’empara d’aquesta norma que Compromís demana retirar els honors als condemnats per corrupció.