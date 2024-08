El PP de Mazón promou noves modalitats de la caça prohibida del parany

Els caçadors amb la tècnica del parany, prohibida per la Unió Europea per indiscriminada, han eixit de les casernes d’hivern que tenien en la Diputació de Castelló i han entrat en el Palau de la Generalitat, totes dues institucions governades pel PP. Aquest pas endavant dels paranyers es fa arran de l’escletxa que ha permés a aquesta modalitat tradicional de caça d’ocells menuts el TSJCV a través de les “proves científiques de cistella malla”, una nova modalitat de parany que pretén esquivar la normativa europea pel fet de pretendre ser més selectiva amb les seues preses, com el tord.

L’Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana (Apaval) ha sigut rebuda esta setmana pel conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que s’ha compromés a autoritzar aquesta modalitat de parany com a adequació per a la captura selectiva en viu de tords.

El manteniment d’aquesta tècnica de caça a través de la modalitat de cistella malla és la porta que es va obrir amb la sentència del TSJCV aquest mes d’agost mateix que anul·lava la resolució del govern del Pacte del Botànic que el 2022 prohibia la realització de proves de camp amb aquesta tipologia de parany i obligava la conselleria a emetre una altra resolució fonamentada.

Però la nova resolució que presentarà la Generalitat canviarà de sentit amb el govern del PP de Mazón. El conseller Martínez Mus defensava que sí que permetrà continuar amb la investigació “per a fer compatible una pràctica tradicional de caça de gran arrelament a la província de Castelló”. Assegura que l’estudi es durà a terme “amb rigor científic”.

El problema concret del parany ha sigut l’ús de la lliga, que és la vareta que s’utilitza per a atrapar als ocells, que s’empalustra amb un ungüent apegalós natural (en l’època moderna s’han utilitzat coles sintètiques) i es col·loca en arbres modificats mitjançant la poda on s’incorporen aquestes branques apegaloses perquè atrapen als ocells. Les preses que s’empastren es queden en les branques o cauen a terra, i llavors el caçador els mata normalment retorçant-los el coll o esclafant-los el crani. En aquestes varetes es paraven tota mena d’ocells, entre aquests el pit-roig europeu, la busquereta o els mussols, alguns dels quals espècies protegides.

La proposta de la tècnica de la cistella malla és una alternativa que consisteix en un cep amb una xarxa que es col·loca dins de l’estructura de l’arbre en substitució de les varetes amb cola. Així doncs, en compte de quedar empalustrats, se’ls embolcalla amb la malla i es queden atrapats. Es vol aprofundir en la selectivitat, ja que afirmen que s’alliberarien les espècies no cinegètiques i es pretén arribar a un nivell de 85% de tord.

Des de SEO/BirdLife mantenen la seua posició contrària també al mètode de la cistella malla assegurant que “la malla implica capturar els ocells i després alliberar-los, però cal recordar que el que està prohibit és la captura amb aquestes pràctiques no selectives, incloent-hi les malles”.

La Diputació de Castelló sufragarà les proves

Davant aquesta llum verda que ja ha mostrat la Generalitat Valenciana, la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, del PP, aquesta setmana mateixa anunciava un conveni amb Apaval per a sufragar la realització de les proves de la cistella malla. Per a fer-ho, ha plantejat una ajuda de 20.000 euros a l’associació de paranyers, en un conveni de col·laboració “que possibilitarà la realització de les proves científiques de la cistella malla i que permetria compatibilitzar la pràctica d’aquesta modalitat de caça amb la preservació de les espècies”, assegura la presidenta.

Barrachina ha recordat el suport del seu govern des de l’inici de la legislatura al sector cinegètic amb la creació de l’àrea específica de caça en el nou organigrama de la institució provincial “perquè tinguen més suport institucional”. Entre les formes de suport la Diputació de Castelló ha anunciat la creació d’una línia d’ajudes que facilite la implantació de la cistella malla en els paranys, així com la firma d’un conveni singular amb Apaval per a crear l’Escola Provincial del Parany, organitzant cursos i jornades en diferents municipis.

Però, a més, la Diputació de Castelló ja s’ha avançat i ha anunciat que, en el cas que el resultat de les proves de la cistella malla fora negatiu, “s’apostarà per la creació d’una càtedra científica per a la selectivitat del parany amb l’objectiu de subvencionar estudis científics per a continuar investigant altres fórmules per a fer viable la seua recuperació”.