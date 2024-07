La presidenta de les Corts Valencianes, de Vox, insisteix que només dimitirà si ho decideix Abascal

La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, no té pensat abandonar el seu càrrec. Ni encara que li ho exigisca l’oposició, ni encara que amenace amb això el PP, ni encara que en Vox hagen trencat el pacte del Govern autonòmic. Dues setmanes després de la ruptura anunciada pel líder del partit, la dirigent d’ultradreta insisteix que serà la direcció nacional qui decidisca la seua continuïtat en el càrrec.

Massó, que ja va avançar que el seu càrrec com a segona autoritat no entrava en aquesta ruptura, ha explicat dilluns que, si haguera de deixar el càrrec, ho faria si “el meu president i el meu partit consideraren que és el moment oportú i res més”. “El meu càrrec està a la disposició del meu president i del meu Comité Executiu Nacional”, ha recalcat en una entrevista en la televisió pública À Punt Mèdia, on ha assegurat que la línia roja seria “que el meu partit i el meu president consideraren que és l’opció oportuna”.

En Vox insisteixen que els mateixos vots que van fer presidenta Massó són els que van fer Mazón president de la Generalitat Valenciana. Unes declaracions que, atesa la reiteració, semblen esbossar una amenaça a la majoria del PP, que no és prou per a tirar avant cap proposta per si sola. La ultradreta no ha amenaçat amb cap moció de confiança, molt menys de censura; més aïna es presenta com a soci preferent, però sí que recorda que els números estan ací. “Els mateixos vots que van col·locar Mazón com a president de la Generalitat són els mateixos que em van col·locar a mi com a presidenta de les Corts”, ha tornat a dir en la televisió pública.

Massó ha negat que hi haguera crítica interna en el conclave de Vox, que es va prolongar durant unes tres hores fins a comunicar la ruptura amb el PP. “Més que veus discordants, hi havia persones preocupades, perquè tenien projectes encetats i d’ells depenien altres persones. Calia prendre aquesta decisió, perquè no podíem mantindre’ns en uns governs que serien còmplices de l’efecte crida”, ha dit. De la ultradreta depenien prop de 40 càrrecs en el Govern valencià, entre consellers, alts càrrecs i responsables de premsa i assessors.

Preguntada pel paper de Vox en l’oposició, Massó insisteix que faran una oposició lleial i “contundent”: “Nosaltres no som kamikazes, no dinamitarem per dinamitar. Serem lleials als ciutadans”, ha reiterat. La dirigent ultra insisteix que la seua postura és coherent amb l’acord de Govern i que és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha tirat Vox dels governs per haver acceptat el pacte migratori i per ordre de Brussel·les.