Sumar exigeix en els pressupostos que es corregisca l’infrafinançament valencià i “reestructurar” el deute històric

La coalició Compromís, integrada en Sumar en el Congrés, situa la compensació per l’infrafinançament valencià com una línia clau en la negociació dels pressupostos generals de l’Estat. El partit que lidera Yolanda Díaz assumeix les reivindicacions valencianes i situa la reforma del sistema de finançament, la condonació del deute històric i un fons de compensació transitori com a punts base sobre els quals arribar a un acord en els comptes estatals. Aquestes reivindicacions són compartides per l’esquerra valenciana, els sindicats i la patronal, que urgeixen el Govern a un canvi de model i implicarien una injecció de recursos a les arques públiques valencianes pròxims als dos mil milions d’euros, entre aportacions directes a través del fons d’anivellament i estalvi d’interessos anuals.

Aquests punts beneficiaran el conjunt de les comunitats infrafinançades, encara que el document de treball esmenta les singularitats del País Valencià, Andalusia i Aragó –per la seua particularitat quant a la dispersió territorial i despoblació–. Els socis de coalició apunten que es reclamarà a l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) que calcule, en el termini de sis mesos, els dèficits de finançament que arrosseguen les comunitats autònomes perquè el Govern desplegue mesures per a compensar l’infrafinançament.

La diputada de Compromís i coportaveu de Sumar, Àgueda Micó, destaca que “És important el doble vessant de qüestions socials i el punt de vista valencianista”, que implica “reconéixer que estem en un estat plurinacional i plurilingüe”, posar fi al dúmping fiscal i fomentar l’equitat territorial. Els valencianistes reclamen, a més, que es fiscalitzen les inversions territorials perquè “siguen efectives”, és a dir, que el Govern complisca amb el que ha pressupostat. La Comunitat Valenciana sol estar a la cua en inversió en infraestructures per capita, amb un perjudici especial per a la província d’Alacant.

Micó ha recalcat la necessitat d’exigir la “condonació del deute il·legítim històric”, derivat de l’infrafinançament crònic, i ha criticat que el PP valencià s’allunye d’aquesta postura. “[Carlos] Mazón hi ha renunciat perquè *Feijóo li ho ha demanat”, ha exposat, per a contraposar que la seua formació “ha aconseguit que el conjunt del grup Sumar accepte la proposta de condonació del deute per a negociar amb la resta dels grups en els pressupostos”. “El deute valencià està per damunt del que tenim per a Sanitat cada any”, ha recalcat la coportaveu.

En concret, el document consultat per elDiario.es recull que “els pressupostos generals de l’Estat garantiran a les comunitats infrafinançades, com el País Valencià o Andalusia, o aquelles amb més dispersió poblacional, com per exemple Aragó, la prestació dels serveis públics al mateix nivell que la resta de l’Estat, tal com figura en l’Acord de Govern”. Aquesta va ser una de les condicions de Compromís per a donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, un favor que els valencianistes volen cobrar-se, aprofitant que la negociació per a la Generalitat de Catalunya obri una oportunitat de reformar el model de repartiment de recursos.

El document trasllada la iniciativa legislativa que Compromís ha portat a les Corts Valencianes i vol traslladar al Congrés per a aprovar un nou model de finançament i compensar els danys del que continua vigent, malgrat que està caducat deu anys. El PP es va desvincular d’aquesta proposta la setmana passada, malgrat que va pactar amb els valencianistes donar suport a la mesura. El canvi de rumb es va produir dies després de la reunió del president dels populars amb els seus barons autonòmics, en què va imposar els vetos a la negociació bilateral amb el Govern d’Espanya.