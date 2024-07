La tele dels bisbes valencians entra en gabinets de premsa institucional: 110.000 euros d’un ajuntament del PP i Vox

La 8 TV Mediterráneo desembarca en els gabinets de premsa institucional. L’Ajuntament de Torrent, governat per la popular Amparo Folgado amb el suport de Vox, ha adjudicat un contracte de 110.000 euros a la televisió propietat dels bisbes valencians per al servei d’assistència tècnica en matèria de premsa i comunicació del consistori. L’empresa ja havia rebut per part del mateix ajuntament, el mes de gener passat, un contracte menor de 14.800 euros amb el mateix objecte, encara que per un període de tres mesos. L’adjudicació del 17 de juny passat, per contra, té un període d’un any i inclou treballs de comunicació coordinats per l’àrea de premsa del consistori. A més, la 8 TV Mediterráneo ha obtingut fa poc altres contractes menors similars de consistoris governats pel PP, com ara Meliana o la Pobla de Vallbona.

Es tracta de la televisió impulsada per l’Església valenciana. Enrique Benavent, arquebisbe de València, José Ignacio Munilla, bisbe d’Oriola i Alacant, i Casimiro López, bisbe de Sogorb i Castelló, formen part del consell d’administració de Televisión Popular del Mediterráneo SA. L’advocat José María Mas Millet i la gerent de la Fundació Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, Marta del Olmo, completen el consell de la tele dels bisbes.

Fonts de l’Ajuntament de Torrent expliquen que l’assistència tècnica ja existia durant el mandat anterior del socialista Jesús Ros. Els plecs i l’import del contracte, afigen les mateixes fonts, són “calcats” de la licitació anterior. En caducar el contracte, el nou equip de Govern va optar per adjudicar el gener un contracte menor, que va obtindre la 8 TV Mediterráneo, l’empresa que també ha sigut adjudicatària de la nova assistència tècnica. L’advocat José María Mas Millet no ha contestat les telefonades i els missatges d’aquest diari.

Per a avaluar les propostes, l’Ajuntament va crear un comité d’experts, un “calc” del que es va crear el mandat anterior, segons les fonts consistorials. Dos dels membres del comité d’experts designats van renunciar al lloc: l’un per motius d’incompatibilitat pel seu acompliment professional i l’altre pel coneixement amb alguns licitadors. Finalment, el comité va estar format per un professor de la Universitat CEU Cardenal Herrera i per dos experts vinculats a productores audiovisuals.

L’informe dels experts atorga la millor puntuació a l’empresa audiovisual de l’Església valenciana: encara que va presentar l’oferta econòmica més cara, també va oferir mitjans tècnics de “gran qualitat” i “adaptats a les necessitats del contracte”, incloent-hi una unitat mòbil equipada i millores tècniques que amplien la cobertura en directe. La firma Virtual Lemon SL, adjudicatària del mateix contracte durant el mandat anterior, es va presentar a la nova licitació, en què va obtindre 10 punts menys que Televisión Popular del Mediterráneo SA.

Retransmissió en directe, guions i xarxes

El comité d’experts destaca la formació i l’experiència de l’equip de treball, “de gran solvència”, en referència a la proposta de 8 TV Mediterráneo. “Dins de l’experiència professional es refereix a la prestació de serveis en aquest ajuntament, per part de dos professionals de l’equip adscrit al contracte”, indica.

Amb una duració d’un any, el contracte inclou l’assistència tècnica de redacció i gestió de materials informatius i de realització de rodes de premsa, entrevistes i reportatges així com de coordinació d’activitats del gabinet de comunicació del consistori o suport a l’actualització de continguts de les pàgines web corporatives o serveis de missatgeria de WhatsApp i dinamització de xarxes socials i reputació en línia, entre altres serveis.

La televisió dels bisbes, segons indiquen els plecs de prescripcions tècniques, col·laborarà en la retransmissió dels actes institucionals o de rellevància local que l’Ajuntament considere d’interés públic i farà propostes o guions “per a intervencions o discursos en rodes de premsa i actes vinculats a la comunicació”, incloent-hi l’elaboració de material gràfic i audiovisual per a aquesta finalitat“.

A més, l’adjudicació a la 8 TV Mediterráneo també abasta la difusió, “com a mínim”, de dos continguts audiovisuals setmanals seleccionats pel gabinet de comunicació de la corporació municipal d’actes com el Sant Enterrament, la festivitat de Moros i Cristians o les Falles, “en una cadena de televisió tradicional generalista, en obert i amb cobertura en l’àmbit provincial i de la comunitat autònoma”. Tots els serveis es prestaran “sota el criteri i la coordinació” de l’àrea de comunicació de l’Ajuntament de Torrent.

La 8 deixa arrere les pèrdues

L’empresa, constituïda fa dues dècades i afavorida pel difunt exconseller popular Juan Cotino, va tancar el 2022 amb un resultat positiu de 10.396 euros, lluny de les pèrdues de l’exercici anterior (de 81.814 euros). Televisión Popular del Mediterráneo SA, segons la memòria dels últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil, compta amb el suport financer dels seus administradors i accionistes, “que estan compromesos, si calguera, a dur a terme ñes accions futures a fi de garantir la continuïtat de les seues operacions”.

Així doncs, la societat va formalitzar el 3 de març de 2023 un préstec participatiu, per import de 121.642 euros, per part d’un dels seus accionistes “rellevants” destinat a incrementar els recursos de la televisió i al restabliment de l’equilibri patrimonial. L’accionariat de Televisión Popular del Mediterráneo SA recau en la firma TPL Cartera de Medios Audiovisuales SL, propietat, al seu torn, de l’advocat José María Mas Millet.

La tele dels bisbes valencians estabilitza així la seua situació financera, després d’uns quants exercicis en pèrdues i de la ressaca de la crisi sanitària de la pandèmia i la defunció de Juan Cotino. Amb un import net de la xifra de negocis d’1,7 milions, Televisión Popular del Mediterráneo SA obté la major part dels seus ingressos de la publicitat local (un milió el 2022), seguida de la institucional (398.306 euros).