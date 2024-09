Transports licitarà al final d’enguany el concurs internacional d’idees de l’estació subterrània de l’AVE de València

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va ratificar el 8 de març passat el seu compromís amb les infraestructures i la mobilitat sostenible de València, posant el focus en l’impuls del ferrocarril amb el desenvolupament de la futura estació central subterrània i del túnel passant, una de les grans peces del puzle ferroviari de la capital que suposarà una inversió de més de 2.000 milions d’euros finançada pel Govern central.

Amb les obres de soterrament dels accessos ferroviaris des del sud de València fins a l’estació Joaquín Sorolla ja en marxa (canal d’accés), Puente va anunciar la prolongació del túnel passant entre 5 i 7 quilòmetres fins a Albuixec per a evitar la destrucció de l’horta protegida, una solució amb un impacte econòmic addicional entre 220 i 300 milions d’euros.

Quant a l’estació central subterrània que ha d’unir el canal d’accés amb el túnel passant i que suposarà l’eliminació de la de Joaquín Sorolla per a completar el Parc Central, Puente va anunciar la convocatòria d’un concurs internacional d’idees per a triar el disseny de la infraestructura, una vegada descartat finalment l’anterior de César Portela.

Sobre aquest tema, fonts de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) han informat elDiario.es que, des del Servei de Planificació, en aquests moments estan completant-se els plecs amb les condicions que regirà el concurs d’idees (terminis per a presentar projectes, característiques que han de complir, entre altres detalls) i que al final d’enguany es licitarà perquè els diferents despatxos interessats puguen anar presentant les seues propostes.

L’estació intermodal resoldrà en tres plantes la funcionalitat ferroviària, adequant-se a les futures demandes de capacitat i integrant tots els serveis ferroviaris: Mitjana i Llarga Distància Convencional, Alta Velocitat, Rodalies, metro i tramvia. A més, es projectarà l’edifici, una nova fita de ciutat, que combinarà elements del passat amb un nou model de mobilitat.

Horitzó del 2050 en el túnel passant

Segons les previsions de demanda del Corredor Mediterrani que maneja el Ministeri de Transports, seria imprescindible que el túnel estiguera en servei d’aquí a 20 anys per a millorar el transport de Rodalies amb una captació de passatgers estimada en 15.600 viatgers/dia, induint una xifra similar en altres mitjans de transport públic per l’efecte xarxa i l’augment de la capacitat de la xarxa, especialment de la via de la Serradora que donaria servei al port, fent-la més resilient davant incidències.

Sobre la necessitat de prolongar el túnel per a evitar la destrucció d’horta protegida, la Llei 5/2018, del 6 de març, de l’horta indica que les infraestructures de nova implantació i la modificació i l’adequació de les existents requeriran un estudi d’integració paisatgística informat favorablement per la conselleria competent en matèria de paisatge i un informe favorable del Consell de l’Horta de València.

El túnel passant travessarà la ciutat de València per la Gran Via del Marqués del Túria i per l’avinguda d’Aragó, donant continuïtat al canal d’accés. Per a avançar més àgilment en el seu desenvolupament, es treballa en un estudi complementari per a prolongar el túnel fins a Albuixec i passar l’horta, que està protegida, i que s’ha decidit separar la tramitació ambiental del tram Albuixec-Castelló per a descongestionar aquest tram al més prompte possible.