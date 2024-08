Tres informes contradiuen a l'alcaldessa de València en la seua idea de reobrir l'hotel Sidi en amenaçar “la protecció del parc natural”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va descartar el mes de juliol passat l’enderrocament de l’hotel Sidi Saler situat en ple Parc Natural de l’Albufera i va apostar per reobrir-lo. Una idea en què ha insistit aquesta setmana el regidor d’Urbanisme i alcalde accidental, Juan Giner (PP), que ha assegurat que negocien amb la propietat de l’immoble per a buscar un marc legal que possibilite la reobertura com un establiment “sostenible”.

No obstant això, fins a tres informes firmats per secretaris municipals de les àrees de Planejament i de la Devesa contradiuen aquesta opció. Els documents, a què ha tingut accés elDiario.es, estan rubricats en els anys 2016 i 2021. En el cas dels rubricats des de Planejament, s’acredita que l’edifici està en situació de fora d’ordenació substantiva pel fet de superar el límit de dues altures (té sis pisos) que marca el pla general d’ordenació urbana (PGOU) i per estar situat en un paratge natural. Això implica que no se li poden atorgar llicències d’obres i activitat, excepte per a petites tasques de manteniment.

En concret, el secretari afirma que “l’edifici objecte d’aquest informe, sobre la base de la seua ubicació, el seu excés de volum i la seua clara incidència mediambiental, és mereixedor de ser enquadrat, de conformitat amb les normes urbanístiques del PGOU de València, en la situació de fora d’ordenació substantiva”.

Quant a l’informe del Servei de la Devesa sobre l’afecció de l’activitat hotelera per a l’entorn i sobre les implicacions d’un possible enderrocament, el document és contundent: “La reobertura de l’hotel representaria una involució en la protecció del parc natural que tindria un efecte durador. Si l’hotel tornara a entrar en funcionament, es convertiria en un focus de contaminació acústica i lumínica i incrementaria la pressió antròpica de la Devesa en general i de platja de la Garrofera en particular, sobretot en horari nocturn. Sobre la base de les múltiples experiències fetes de restauració dels hàbitats dunars de la Devesa que també van ser edificats, pot assegurar-se que és tècnicament factible la recuperació de tots els hàbitats referits en els terrenys ocupats actualment per l’hotel Sidi Saler”.

La situació administrativa de l’immoble està judicialitzada arran d’haver denegat les llicències d’obres i d’activitat l’anterior executiu de Compromís i PSPV, per estar l’edifici fora d’ordenació substantiva, una decisió que va recórrer en el seu moment la propietat, els fons d’inversió Divarian Propiedad SA i Coral Homes SL. Les mercantils al·leguen que l’edifici està fora d’ordenació en diferit, una qualificació que sí que li permetria dur a terme intervencions de reforma en l’edifici.

Campillo adverteix: “Catalá pretén desprotegir l’Albufera”

Sobre aquest tema, el regidor de Compromís, Sergi Campillo, ha comentat que “en els últims 40 anys tots els governs municipals han anat recuperant espais abandonats en la Devesa per a avançar en la seua renaturalització, tret de l’equip del PP i de Vox que lidera l’alcaldessa María José Catalá, que es planteja ara reobrir una activitat que està una dècada parada i que, com acrediten els informes, és perjudicial per a l’entorn”. L'edil valencianista ha recordat que anys arrere es van derrocar instal·lacions com el passeig marítim o l'antic hipòdrom per a recuperar el cordó dunar.

Segons Campillo, “amb la legislació actual és impossible que es puga reobrir l’hotel perquè està fora d’ordenació substantiva com afirmen els informes municipals, per la qual cosa l’única via que quedaria seria desprotegir una part del Parc Natural de l’Albufera modificant el planejament o mitjançant els plans d’usos i d’ordenació que està revisant la Conselleria de Medi Ambient”.

En tots dos casos, ha insistit l’edil de Compromís, “estaríem davant una desprotecció del paratge per primera vegada en 40 anys, fet que obriria la porta a reprendre el projecte d’urbanització de la Devesa, que possiblement és la idea que té en el cap Catalá”.