València ingressaria enguany fins a 9,3 milions d’euros amb la taxa turística que va eliminar el PP

El Govern valencià, llavors del PP i de Vox, va celebrar el 10 de novembre passat, en el sentit més literal, la derogació de la taxa turística aprovada per l’anterior Govern del Pacte del Botànic mitjançant una llei en les Corts Valencianes, però amb una moratòria que suspenia la posada en marxa fins aquest exercici. A més, l’aplicació depenia de la voluntat de cada municipi.

En el cas de València, l’anterior equip de Govern municipal format per Compromís i pel PSPV es va mostrar favorable a implantar-la, tal com va acordar en una moció aprovada en el ple del 18 de novembre de l’any passat. Però amb el canvi de color polític al capdavant de l’Ajuntament arran de l’arribada del PP i de Vox a l’executiu, amb l’alcaldessa María José Catalá al capdavant, mai va arribar a executar-se, més encara després de derogar-se la llei en les Corts.

Segons la llei derogada, l’import de la taxa oscil·lava entre 0,5 euros al dia en les pensions, 1 euro per a apartaments de categoria primera i hotels d’una, dues i tres estreles i 1,5 euros per apartament de categoria superior i hotels de quatre i cinc estreles.

El portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Joan Baldoví, va plantejar dimecres la necessitat d’aplicar una taxa turística a la Comunitat Valenciana, tal com es fa de manera generalitzada a Europa, que sol ser al voltant de dos euros per nit.

D’aquesta manera, amb les dades de pernoctacions que ha registrat la ciutat de gener a juny d’enguany, que, segons la fundació Visit València, suposen un increment d’un 14,7%, la ciutat podria tancar l’any amb 6,2 milions de pernoctacions, per la qual cosa l’Ajuntament podria recaptar entre 3,2 i 9,3 milions d’euros. Si la taxa fora de 2 euros, s’arribaria a 12,4 milions d’euros.

En el cas de la Comunitat Valenciana, segons Baldoví, en el període dels 12 mesos d’enguany es deuen haver produït en tot el territori uns 54 milions de pernoctacions: “A 2 euros de taxa turística, serien 109 milions d’euros que podrien distribuir-se als pobles i les ciutats i que servirien per a pagar 5.000 ajudes al lloguer que ha deixat de subvencionar el Govern de Mazón e guany per no fer previsió de pressupost, o suposarien 2.000 metges més, o 2.500 mestres i professorat més”.

El portaveu dels valencianistes ha afegit que “el model turístic de Carlos Mazón ens aboca a la massificació i problemes en les zones turístiques relacionats amb els centres de salut, la pressió en proveïment d’aigua o més pressió en el preu dels habitatges” i s’ha preguntat qui ha de pagar “tot aquest sobrecost” que generen els turistes: “Segons Mazón, les valencianes i els valencians” va explicar.

“El nostre model és raonable: que la factura d’aquestes despeses la paguen els turistes mateixos mitjançant una taxa turística. Nosaltres, quan fem turisme, paguem la taxa turística i ací també s’hauria de cobrar aquesta taxa per a pal·liar les despeses evidents que es generen amb la massificació turística”, va dir el síndic de Compromís.